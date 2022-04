Uomini e Donne anticipazioni 16/4: caos in entrambi i Troni, Tina scatenata

Lungo la giornata di sabato 16 aprile 2022 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, le cui dinamiche sono state prontamente svelate dal profilo Instagram UominieDonneClassicoeOver. Si è trattato di una registrazione assai movimentata sia sul fronte del Trono Classico, sia sul fronte del Trono Over. In particolare c’è stato una acceso parapiglia tra la vulcanica Tina Cipollari e Aurora, corteggiatrice di Luca Salatino. Le parole dell’ex moglie di Chicco Nalli sono state talmente pungenti che a un certo punto la ragazza ha lasciato lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne del 16 aprile 2022 – Trono Over

Si è saputo che Riccardo, venerdì sera, è uscito con Maria Grazia ma lei non è stata presente in studio. Ha dovuto dare forfait per motivi personali. Per il cavaliere è invece giunta una ragazza alla quale è stata data l’opportunità di rimanere. Biagio ha trascorso una serata con la signora Katia e non è andata bene per nulla. Lei avrebbe preferito mangiare del sushi, lui l’ha invece portata a consumare una pizza al taglio, scelta per niente gradita dalla donna.

Bruno è tornato a vedersi con Vincenza. Inoltre per lei è giunto un signore che è stato tenuto. Ida non era presente in studio. Mistero sull’assenza, visto che non è stato rivelato il motivo del forfait. I riflettori sono poi stati puntati su Gemma che ha deciso di conoscere Giacomo, uno dei cavalieri del Trono Over. Lui le ha chiesto di poter uscire per approfondire la conoscenza e ha ballato con lei. Infine Alessandro è uscito con un ragazza riccia, nuova, ma l’ha eliminata.

Anticipazioni Uomini e Donne del 16 aprile 2022 – Trono Classico

Capitolo Trono Classico: Luca Salatino è stato protagonista di un ’esterna con Aurora. Per i due momenti romantici. L’incontro è stato organizzato dalla corteggiatrice e alla fine c’è stato un bacio. Dunque è filato tutto liscio? Assolutamente no perché in studio è scoppiato il caos. La ragazza ha mostrato freddezza chiedendo a Luca quali differenze avesse riscontrato tra il bacio dato a lei stessa e quello con Lilli.

Di tutta risposta Salatino ha dato ad Aurora ”della fredda” . A criticare la giovane ci ha poi pensato Tina Cipollari che l’ha attaccata duramente. Aurora non ha retto ed è uscita dallo studio, anche per il fatto che Luca ha dato ragione all’opinionista.

Soraia ha pianto durante l’esterna di lui e Aurora, poi ha ballato con il tronista. Veronica è uscita in esterna sia con Matteo che con Andrea. Nell’esterna con Matteo lui le ha fatto la serenata e ha provato a baciarla, ma lei si è scansata. Tuttavia ha apprezzato l’esterna e il fatto che lui ci abbia provato. Esterna carina e conoscitiva quella con Andrea, che ha dato una buona impressione a tutti.