Luca Daffrè ha fatto la sua scelta nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 8 maggio. Il tronista ha deciso di continuare la sua frequentazione al di fuori del dating show con la corteggiatrice Alessandra. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram, Alessandra è stata l’unica presente in studio. Per quanto riguarda le altre corteggiatrici, Carola ed Alice, Luca ha dichiarato di aver scelto di raggiungerle in camerino dopo la puntata, così da poter spiegare loro che non sono state scelte. Ma, vediamo meglio cosa è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Trono Over dell’8 maggio 2023

Queste le dinamiche sviluppatesi attorno al Trono Over:

Riccardo è uscito a cena con una dama, ma, alla fine, entrambi hanno deciso di chiudere la conoscenza. Inoltre, i due si sono scontrati fortemente in studio.

Sono arrivati due cavalieri per Carla e Gabriella , ma le dame non sono rimaste colpite e hanno deciso di non tenere nessuno dei due.

, ma le dame non sono rimaste colpite e hanno deciso di non tenere nessuno dei due. Gemma si è arrabbiata molto con Elio. A quanto pare, il cavaliere ha messo sul suo profilo whatsapp una foto della Galgani insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Da lì, è partito poi il “Tina show”.

Anticipazioni Trono classico dell’8 maggio 2023

Di seguito gli sviluppi relativi al Trono Classico, con i troni di Nicole e Luca: