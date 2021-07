Uomini e Donne, annunciata nuova tronista: “Era uomo, ora è donna”

Maria De Filippi è il solito vulcano di idee: stavolta, come spiega Dagospia (che dà la notizia per certa), la conduttrice pavese avrebbe deciso di puntare per uno dei troni di Uomini e Donne della prossima stagione su una persona che “era un uomo, ora è una donna”. Il portale diretto da Roberto D’Agostino aggiunge dei dettagli sulla persona che sarebbe stata scelta dalla moglie di Maurizio Costanzo: “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”.

Sempre Dagospia spiega poi che l’edizione in partenza a settembre 2021 confermerà il mix Trono over e Trono classico. Quest’ultimo avrà quattro tronisti, di cui due uomini. Tornando all’indiscrezione sulla tronista che avrebbe completato il percorso di transizione, laddove la news trovasse conferma, si sarebbe innanzi all’ennesimo colpaccio televisivo di ‘Queen Mary’, figura unica nel panorama televisivo generalista italiano. La sola in grado di far piombare nei suoi show elementi di stretta contemporaneità in modo naturale, senza mai forzare più del dovuto.

D’altra parte una simile operazione era già riuscita a Maria. Quando? Quando decise di confezionare il Trono Gay, che ha dato ottimi riscontri. Altro pallino della De Filippi è quello di conservare sempre e comunque genuinità e semplicità nei suoi programmi. Per questo, in una recente intervista, ha dichiarato di essersi scocciata di avere tronisti/e e corteggiatori/trici che pensano più ai social che al loro percorso sentimentale.

Al netto di ciò ha lasciato intendere che avrebbe cambiato qualcosa nella selezione dei partecipanti a UeD. Ora la ‘bomba’: in arrivo una persona che ha affrontato un cammino di transizione.

Maria De Filippi e la ricerca assidua della spontaneità

Dunque Maria non molla, continuando a nutrire la ferma convinzione che in tv funziona quel che appare spontaneo e comprensibile a tutti, senza atteggiamenti costruiti e artefatti. Questa è la chiave per comprendere il perché Temptation Island Vip è stato stoppato. Mentre quello ‘nip’ è vivo e vegeto. Pare che la De Filippi abbia compreso che persone già avvezze alle telecamere non riescano per formazione professionale a sganciarsi dai loro personaggi, restituendo un’immagine non sempre naturale. Da qui la decisione di proseguire soltanto con i non famosi.