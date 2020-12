Uomini e Donne, Anna Tedesco stizzita tuona su Giorgio: “Tasto dolente”

Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne, non sta trascorrendo un periodo semplice e oggi decide inaspettatamente di scagliarsi contro Giorgio Manetti! Ha perso da poco sua madre, la quale ha iniziato a stare male questa estate. In quel periodo, Anna si è spostata a Torino per stare vicino a suoi genitori e si è resa conto che la mamma non stava bene. Ha così chiamato il 118 e la donna è stata ricoverata in ospedale per tre settimane. Una malattia improvvisa per la mamma di Anna, che a un certo punto sembrava essersi ripresa. Questo è ciò che la Tedesco racconta nella sua nuova intervista sul Magazine del programma. Improvvisamente c’è stato un peggioramento e, nel ricordare il momento in cui ha dovuto salutarla, non può non commuoversi.

Sono davvero tantissime le persone che hanno mostrato affetto ad Anna quando ha annunciato che sua madre aveva perso la vita. In particolare, ci tiene a far sapere che la redazione di Uomini e Donne “è stata splendida” con lei. Anche dame e cavalieri del programma si sono fatti sentire per darle tutto il loro sostegno, fatta eccezione per Giorgio! I due si sono conosciuti proprio all’interno della trasmissione, dove hanno iniziato una conoscenza. Dopo ciò, era comunque nata una bellissima amicizia, tanto che in molti sospettavano che tra loro ci fosse una relazione segreta. Ma cos’è successo tra loro?

“Mi dispiace, ma lui è un tasto dolente”, confessa Anna. L’ex dama del Trono Over rivela di non aver più sentito il Manetti dai tempi del primo lockdown. Pare che la Tedesco abbia scritto all’ex cavaliere di Firenze, senza ricevere alcuna risposta. Non solo, aggiunge anche di aver saputo che Giorgio ha parlato male di lei con altre persone: “In pratica avrebbe detto che all’epoca ero tornata nel programma per visibilità”. Se dovesse essere vero, la Tedesco rimarrebbe malissimo. Credeva nella loro amicizia e, in effetti, lei rappresenta una di quelle persone che l’hanno sempre difeso.

Purtroppo, al momento, è più che convinta del fatto che il Manetti abbia realmente sparlato di lei. Anna fa presente che un tempo Giorgio la chiamava spesso, ma poi ha smesso di farlo. Ora considera questa amicizia definitivamente chiusa!

Ora Anna è single e sembra che presto farà il suo ritorno nel parterre delle dame, in quanto ha ancora l’obbiettivo di trovare un uomo. C’è già un cavaliere che ha attirato la sua attenzione, Maurizio! Dunque, quando Anna tornerà in studio potrebbe nuovamente ritrovarsi a essere una rivale di Gemma Galgani, la quale appare davvero molto presa dal 50enne: “Chissà cosa succederà”.