UeD Anna Tedesco, grave lutto: è morta la mamma della dama

L’istruttrice di nuovo dà al pubblico che la segue il triste annuncio: intanto non tardano ad arrivare i commenti d’affetto da parte degli altri ex partecipanti del programma

Una brutta notizia quella che Anna Tedesco di Uomini e Donne dà ai suoi fan. L’ex dama ha informato il pubblico che la segue, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, che sua madre è morta. Per dare il triste annuncio, ha condiviso una foto che ritrae le loro mani che si stringono. Impossibile non avvertire il dolore nelle parole di Anna. Un addio difficile da dare per chiunque e oggi, purtroppo, la Tedesco si ritrova a doverlo fare. Lei stessa ammette di sentire il bisogno di imparare a convivere con i ricordi che la legano alla madre. In particolare, l’ex dama del Trono Over dichiara di aver imparato molte cose da sua mamma, tranne vivere senza di lei.

“Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte, perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte”, confessa Anna. Infine, la Tedesco conclude il suo post: “Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”. Pare che la donna stesse male da un po’ di tempo. Lo scorso 30 agosto, l’ex dama condivideva una foto per ricordare un momento felice trascorso con la madre. Ma sempre sui social aveva fatto sapere al pubblico che stava vivendo un periodo abbastanza difficile, a causa della malattia della madre. Non ha, però, mai fatto sapere i dettagli. Sicuramente Anna ha sperato, fino all’ultimo, che la madre potesse vincere la sua dura battaglia.

Non tardano ad arrivare i messaggi d’affetto da parte dei fan e di alcuni ex partecipanti della trasmissione di Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, si dichiarano dispiaciute Veronica Ursida e Barbara De Santi.

Anna Tedesco non è tornata a Uomini e Donne

Anna non ha fatto il suo ritorno nello studio di Canale 5. Non si conosce, al momento, il motivo. Il pubblico l’ha vista sul piccolo schermo prima che scoppiasse la pandemia del Coronavirus. A differenza di altri partecipanti, ha deciso di non prendere più parte al programma. Pertanto, in questi mesi, i telespettatori non hanno visto la Tedesco nel parterre femminile. Forse l’ex dama ha preferito stare il più tempo possibile vicina a sua madre e presto potrebbe fare il suo ritorno. Spesso i telespettatori l’hanno vista scontrarsi con Gianni Sperti. Quest’ultimo si è sempre dichiarato convinto che da parte di Anna ci fosse un sentimento molto forte nei confronti di Giorgio Manetti. Quando la loro conoscenza si concluse, l’opinionista ipotizzò spesso che, in realtà, ci fosse una storia segreta. Entrambi hanno sempre smentito, facendo presente che a unirli è una bellissima amicizia.