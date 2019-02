Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco festeggia il compleanno: alla festa quest’anno Giorgio Manetti non era presente

I fan del Trono Over ricorderanno benissimo i motivi che, l’anno scorso, hanno spinto Anna Tedesco ad abbandonare il programma. Quando è stata messa in dubbio per l’ennesima volta la sua amicizia con Giorgio Manetti, anche lui ospite fisso in trasmissione, la dama non ha retto più gli attacchi, e alla critiche ha reagito lasciando il Trono Over. Una delle così più mal viste dagli opinionisti, sopratutto da Gianni Sperti, era la sua amicizia stretta con Giorgio. Il fatto che i due si frequentassero abitualmente fuori dagli studi Elios, poi, non ha fatto altro che alimentare la polemica contro questa coppia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in fine, sono state alcune foto trapelate sui social. Le immagini erano relative al compleanno di Anna dove, tra i suoi amici più intimi, c’era anche Giorgio.

Oggi però, a distanza di un anno e pur avendo mantenuto stretti i rapporti, allo stesso evento festeggiato in grande stile dall’ex dama del Trono Over questa volta Giorgio non era presente. Nelle foto e nei video pubblicati da Anna sul suo profilo Instagram, difatti, il Gabbiano non è apparso. Saranno ancora amici? O forse, visti gli ultimi progetti lavorativi di Giorgio, quest’ultimo non ha potuto partecipare semplicemente perché impegnato? Noi, ad oggi, siamo propensi a credere di più a quest’ultima versione. I due, in fondo, alle insinuazioni fatte sul loro conto hanno sempre risposto non dando peso alle critiche e non rinunciando alla loro amicizia. Segno questo che il loro legame, al di la di tutto, è più forte di quanto molti possano immaginare.

Trono Over: Anna Tedesco va via, ritorna Nino Castanotto

Per ogni volto noto del Trono Over che se ne va ce ne un altro che ritorna. Dopo l’addio di Anna Tedesco alla trasmissione, quest’anno, è ritornato a Uomini e Donne Nino Castanotto. Quest’ultimo con Anna aveva pure intrapreso una conoscenza tempo fa, interrotta per via della gelosia nei confronti di Giorgio.