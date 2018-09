Uomini e Donne, Anna Munafò: “Non mi sposo più”

Uomini e Donne, Anna Munafò: la fine della storia con Matteo Milioti

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne arrivata seconda a Miss Italia nel 2005, ha confessato la fine della storia d’amore con Matteo Milioti. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto che dopo un anno di convivenza aveva già deciso la data del matrimonio. Pensava di aver trovato la persona giusta, quella che avrebbe finalmente coronato il suo sogno d’amore, dato che sposarsi è un suo desiderio fin da piccola. Anche la data scelta per le nozze era importante: il 5 maggio è la ricorrenza della scomparsa della sorella Alba. Anna aveva scelto il 4 maggio 2019 perché il 5 cade di domenica, giorno in cui in Sicilia non si celebrano matrimoni. Purtroppo, però, tutto è finito e la ragazza ha passato un’estate difficile, come ha dichiarato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Anna Munafò dopo l’amore con Matteo Milioti: tutte le novità

L’ex tronista, dopo la fine della storia d’amore, ha passato giornate chiusa in casa a rileggere i messaggi dell’ex compagno e a guardare le loro foto insieme. Il tempo, però, le è stato amico e a oggi è pronta a rimettersi in gioco, uscire e conoscere nuove persone, anche se non ha molto tempo libero. Le sue giornate, infatti, sono occupate dal lavoro nei concessionari Scavolini, di proprietà della famiglia. Anna passa gran parte del suo tempo in negozio e la sera, sempre se non è troppo stanca, cerca di vedere gli amici, andare a ballare o uscire a bere qualcosa. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, invece, è sempre stata molto defilata e pigra. Non le sono mai piaciute le serate e nemmeno gli spostamenti e le ore troppo piccole.

Uomini e Donne, Anna Munafò: “Farei un reality per divertirmi”

Dopo le esperienze in televisione a Miss Italia, in cui si è classificata seconda, e a Uomini e Donne, nelle vesti di tronista, l’unico desiderio rimasto ad Anna sarebbe quello di partecipare a un reality. Il motivo? Divertirsi, distrarsi e mettersi in gioco. E magari incontrare il principe azzurro.