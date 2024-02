Uomini e Donne, Anna Munafò mamma bis: svelati sesso e nome

Anna Munafò, un’ex tronista di Uomini e donne, è diventata mamma per la seconda volta: è nato Daniel. L’annuncio lo ha fatto lei stessa su Instagram postando una foto del neonato.

Il bambino in realtà è nato il 19 febbraio, ma lei lo ha comunicato solamente ora. L’ex tronista è già mamma di Manuel che ha 3 anni. Ora la famiglia si è allargata . L’annuncio della gravidanza è stato fatto a settembre quando l’ex tronista ha detto di essere orgogliosa dei kg in più presi. In quell’occasione ha postato anche il video del gender reveal che però è stato molto criticato.

Nel reel infatti viene mostrata “una cerimonia molto americana“. Ovvero fumogeni lanciati in aria in spiaggia per scoprire il sesso. In molti nei commenti hanno voluto sottolineare dell’impatto ambientale che potrebbe avere una cosa del genere, soprattutto in spiaggia, inquina molto.

La gravidanza e i kg in più

A settembre, dopo aver annunciato della gravidanza, in un’intervista, aveva raccontato di essere stata derisa per il suo aspetto fisico. Mentre era incinta, infatti, era arrivata a pesare 92 kg e, essendo alta 1.76 m, si notava che fosse in sovrappeso. Ma per lei non è mai stato un problema perché si è sempre sentita bene nel suo corpo. Nonostante ciò, le critiche e le offese non sono mancate.

L’ex tronista a tal proposito si è sfogata anche sui social poiché mentre lei è forte e questi insulti non la toccano, c’è chi, al suo posto, potrebbe starci male. Dunque aveva invitato gli utenti a non fare commenti denigratori sul fisico, specialmente su una donna incinta che sta passando un momento bello ma difficile psicologicamente.

Il trono a Uomini e Donne

Anna partecipò alla trasmissione nel 2014 come tronista. All’ultima puntata rimasero due corteggiatori: Marco Fantini e Emanuele Trimarchi e scelse quest’ultimo. La loro relazione durò pochi mesi. Poco dopo nella sua vita è arrivato l’attuale marito: Giuseppe Saporita con cui, nel 2020, ha avuto il primo figlio, Manuel.

In realtà la Munafò era già conosciuta da prima poiché nel 2005 si classificò seconda a Miss Italia. Quell’anno vinse Edelfa Chiara Masciotta.