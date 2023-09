Uomini e Donne: Anna Munafò è incinta e orgogliosa dei suoi 92 kg

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. La notizia è arrivata via social.

Uomini e Donne tornerà presto sui teleschermi del pubblico a casa. Lunedì 11 settembre, infatti, è la data di inizio fissata per la nuova edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Proprio una delle ex protagoniste del programma ha recentemente fatto parlare di sé: ecco di chi si tratta.

L’ex tronista di Uomini e Donne di nuovo incinta

Anna Munafò prese parte a Uomini e Donne, come tronista, nel 2014. Rimasta nel cuore di molti appassionati del programma per la sua educazione e la sua semplicità, Anna è ancora oggi molto seguita sui social. Proprio qui è arrivato il suo annuncio: presto avrà un secondo figlio. Tramite stories Instagram, Anna ha rivelato che il nascituro sarà maschio. L’ex protagonista del dating show si è sposata nel 2019 con Giuseppe Saporita e nel 2020 è diventata madre del suo primo bambino.

In una precedente intervista, Anna si era raccontata senza filtri, spiegando di aver preso qualche chilo dopo la precedente gravidanza. l’ex tronista aveva poi specificato come non gli importasse del suo aspetto fisico, né dei giudizi negativi di alcune persone. Anna, in quell’occasione, confessò di pesare 92 kg e di essere alta 1,76 m, ammettendo di aver preso peso perché le piace mangiare. Ad ogni modo, l’ex tronista spiegò anche di essere in salute e di sentirsi bene con sé stessa.

Sul tema dell’aspetto fisico Anna si era sfogata anche via social. Raccontando di come avesse avuto molti occhi addosso mentre faceva una semplice passeggiata, l’ex tronista, in questa occasione, aveva cercato di far passare il messaggio che tutte le donne fossero belle a prescindere.

Chi è Anna Munafò: ex volto di Uomini e Donne e Miss Italia

Come accennato in precedenza, Anna Munafò è nota a molti per aver preso parte, nel 2014, a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. In questa occasione Anna scelse Emanuele Trimarchi, preferendolo a Marco Fantini. La relazione, fuori dagli studi, durò solo qualche mese. Nella sua vita è poi arrivato Giuseppe (Beppe) Saporita, con cui si è sposata nel 2019. A giugno 2020, invece, è arrivato il loro primo figlio. Non solo Uomini e Donne, però. Anna, infatti, ha partecipato, nel lontano 2005, anche a Miss Italia, quando aveva solo 19 anni. L’ex tronista si classificò al secondo posto, vincendo la fascia di Miss Miluna.