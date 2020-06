Uomini e Donne, Anna Munafò figlio: “Sono preoccupata”, sfogo Instagram

Anna Munafò è tanto felice quanto preoccupata dopo aver partorito il suo piccolo Michael: l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma da poco, visto che il bimbo è nato il 21 giugno, quindi poco più di una settimana fa, ed è ovvio che l’attenzione non sia mai troppa. Anna ha scritto di recente un post su Instagram in cui ha cercato di far capire ai fan che certi comportamenti andrebbero evitati col Covid-19 ancora in circolazione, soprattutto se di mezzo c’è un bambino di pochi giorni di vita. Il messaggio della Munafò non è stato scortese, piuttosto è evidente che la neomamma sia preoccupata per cose successe ripetutamente e che non vuole che accadano di nuovo, sebbene sia convinta che i fan abbiano avuto tutte le buone intenzioni del mondo. Ma veniamo al dunque.

Anna Munafò mamma, le preoccupazioni per il Covid-19 e il messaggio per i fan: “Sono spaventata”

Anna ha postato una foto in cui compare assieme al suo piccolo Michael col viso coperto, e con un pizzico di polemica contro chi crede che il Covid-19 non esista o che poco si cura di ciò che potrebbe succedere ha scritto un messaggio piuttosto lungo ai fan. La richiesta? Non avvicinarsi troppo alla carrozzina se non si indossa la mascherina e a prescindere da tutto non toccare il bambino. A qualcuno il post potrà essere anche sembrato fuori luogo ma non si possono che condividere le preoccupazioni di una mamma: già in tempi normali la cautela non è mai troppa, figuriamoci in giorni difficili come questi, e con il Coronavirus che potrebbe ritornare in autunno. “Non voglio essere maleducata – scrive a un certo punto la Munafò –, ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro”.

Uomini e Donne, grandi gioie per Anna Munafò: la nascita di Michael e la vita con Giuseppe

Il post è stato riempito di like e sono tantissimi i commenti a supporto dell’ex tronista che sta vivendo senza dubbio il periodo più bello della sua vita: Michael è nato da pochi giorni e la sua storia con Giuseppe, che non appartiene al mondo dello spettacolo, va a gonfie vele. Non possiamo che fare nuovamente tanti auguri alla Munafò, sicuri del fatto che il messaggio sia arrivato forte e chiaro ai fan.