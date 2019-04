Uomini e Donne, Angela Nasti fa pace con Luca Daffrè? La segnalazione

Uomini e Donne anticipazioni: Angela Nasti e Luca Daffrè hanno fatto pace? La segnalazione

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stata parecchio movimentata per Angela Nasti. La tronista, dopo aver discusso con Giulia Cavaglia, non è riuscita a trattenere le lacrime in studio e, per questo motivo, si è lasciata andare in un pianto liberatorio. Questa parte della puntata, però, non verrà mandata in onda dalla redazione. Il motivo? Maria De Filippi, dopo aver visto Angela parecchio dispiaciuta del fatto che il su sfogo venisse mostrato in TV, ha promesso alla ragazza che niente di tutto quello che era successo sarebbe andato in onda. A turbare Angela, sempre ieri, è stata – molto probabilmente – anche la lite con Luca Daffrè, uno dei suoi corteggiatori. La Nasti è molto interessata a Luca ma, durante la registrazione di lunedì 1 aprile, ha pesantemente discusso con lui. I due, tuttavia, pare abbiano già provato a chiarire.

Una lettrice del Vicolo delle news, difatti, ha visto la tronista a Roma in compagnia proprio di Luca. Daddrè e Angela stavano parlando fuori un albergo (situato vicino agli studi di Uomini e Donne) e, a dimostrazione di ciò, l’autrice della segnalazione ha anche allegato una foto dell’incontro. Luca e Angela Nasti, dunque, si sono chiariti? Hanno già fatto pace? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare. Durante la prossima registrazione del Trono Classico, sicuramente, ne sapremo di più. Intanto, a fronte di tutto quello che è successo, sono molti i fan di Uomini e Donne pronti a scommettere, già adesso, che sarà Luca la scelta di Angela.

Uomini e Donne anticipazioni: Natalia in lacrime – di nuovo – per Andrea Zelletta

La registrazione di Uomini e Donne è stata parecchio intensa anche per Natalia ieri. La corteggiatrice di Andrea Zelletta, dopo aver visto l’interesse che il tronista ha palesato nei confronti delle altre ragazze, è scoppiata a piangere in studio.