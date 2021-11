Uomini e Donne, Angela Nasti: è rottura con Bonifazi. “Non parlatemi di lui”

La storia d’amore tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, 25enne calciatore attualmente in forza al Bologna, è al capolinea. A confermarlo, senza mezzi termini, è stata la stessa 22enne su Instagram. La coppia, sbocciata nel 2019, ha avuto molti alti e bassi, fino alla riconciliazione nei primi mesi del 2021. Ecco cosa è noto sui motivi della rottura e il commento della diretta interessata.

Angela Nasti è tornata single. Ad annunciarlo è stata lei stessa durante una sessione di domande e risposte con i suoi followers di Instagram, più di 800mila. Alla domanda “ma ti sei lasciata?”, che dimostra che le voci sulla fine della storia d’amore erano già nell’aria, Angela ha risposto affermativamente. La sorella di Chiara Nasti ha precisato che non ama esporre la sua vita privata ma ha ritenuto giusto informare i suoi followers sul suo status sentimentale. In più la 22enne ha chiesto di non essere più informata al suo, ormai, ex poiché i due, ormai, hanno preso strade separate.

Dopo questa rivelazione la Nasti ha continuato a chiacchierare con i suoi followers a proposito di amore e vita sentimentale. La 22enne ha spiegato cosa, per lei, debba avere un uomo per mantenere una bella relazione: rispetto per la persona che si ha a fianco e amore per sé stessi. La Nasti ha scritto: “Se manca il rispetto non c’è relazione che riesca a resistere, anzi il più delle volte si rompe in mille pezzi.” Che sia la mancanza di rispetto da parte di Bonifazi alla base della rottura tra i due? L’influencer, per ora, non lo ha specificato. Da parte del calciatore non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi, fine di un amore

Angela e Kevin stavano insieme, tra alti e bassi, da più di due anni. La loro storia d’amore è naufragata per la prima volta nel 2020, proprio un anno fa. A gennaio 2021,poi, il ritorno di fiamma annunciato con una dolce foto su Instagram. Stavolta però la rottura sembra definitiva. La Nasti ha frequentato in passato un altro calciatore, Federico Bonazzoli, poco prima di diventare tronista di “Uomini e Donne” all’inizio del 2019. Durante il programma la napoletana ha scelto il corteggiatore Alessio Campoli che ha poi lasciato dopo solo tredici giorni, venendo accusata di essere stata falsa. La sorella di Angela, Chiara, sta invece vivendo la sua storia d’amore con Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, conosciuto dopo la fine del flirt con Nicolò Zaniolo.