Uomini e Donne, Andrea Zelletta prima della scelta: “In villa forti emozioni”

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e le emozioni prima della scelta di oggi, giovedì 30 maggio

La stagione di Uomini e Donne si sta concludendo. Ieri è andata in onda la prima scelta, quella di Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli; oggi, invece, è la volta di Andrea Zelletta. Il bel tarantino si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul Magazine di Uomini e Donne e in cui racconta tutte le emozioni delle ultime ore. Dopo aver registrato la villa, il tronista pugliese aveva registrato un video in cui appariva visibilmente agitato, e forse sappiamo anche il motivo. Le anticipazioni video che ci arrivano direttamente da Wittytv ci parlano di un arrivo a sorpresa in villa, Klaudia e Natalia infatti vengono avvisate dallo stesso Andrea che ci sarà una terza persona con loro: che si tratti di Muriel? Per averne certezza dobbiamo aspettare la puntata in diretta di oggi. Ma soprattutto, chi sceglierà Zelletta?

Andrea Zelletta prima della scelta: “Nella villa sono esplose emozioni incontrollabili“

Cosa sarà mai successo nella villa di Andrea Zelletta? Senza rivelare dettagli particolari, il giovane pugliese si è raccontato sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne: “Mi sono seduto sul trono con la voglia di innamorarmi. Nella villa sono esplose delle emozioni incontrollabili: pur non essendo una persona ansiosa, non è stato facile gestire il nervosismo“, dice Andrea. Importante anche una sua rivelazione: “Di questa esperienza mi mancheranno tutte le persone che che mi hanno seguito e accompagnato, mentre non avrò nostalgia delle puntate in studio e di quelle sensazioni di timore che mi assalivano ogni volta. Soffrivo molto in puntata. Dover affrontare le persone che ti piacciono nello stesso momento non è affatto semplice. Adesso è il momento di affrontare difficoltà più grande“, spiega ancora.

Andrea Zelletta felice per la vicinanza della famiglia e ringrazia Klaudia e Natalia

Il percorso di Andrea Zelletta finirà proprio oggi con la fatidica scelta in studio. Il tronista dovrà scegliere chi sarà la compagna per la vita tra Natalia e Klaudia. Nella lettera, Andrea le ringrazia entrambe: “Mi lascio alle spalle una valanga di emozioni e di ricordi. Per questo devo dire grazie alle due ragazze che sono arrivate alla fine insieme a me“. Dopo le ultime dichiarazioni dobbiamo solo capire: chi sceglierà Zelletta? In molti sono convinti che la sua decisione ricadrà su Natalia, ma la scelta potrebbe rivelare un grande colpo di scena, come è accaduto per Angela Nasti. Nel frattempo, Andrea racconta anche di aver passato le ultime ore prima della scelta insieme alla famiglia e si dice sereno e felice. La sua famiglia gli è stata vicino e nonostante i genitori non siano stati sempre d’accordo con i suoi atteggiamenti, non si sono mai intromessi.