Uomini e Donne, Andrea prima della scelta: Dal Corso spiazza tutti

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e la scelta di Teresa Langella: le inaspettate parole del corteggiatore

Andrea Dal Corso ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne a pochi giorni dalla scelta di Teresa Langella. Il corteggiatore del Trono Classico ha svelato tutte le sue emozioni e sensazioni nei riguardi della tronista. Ad oggi il giovane ex tentatore è molto preso dalla napoletana, anche se quest’ultima ha spesso dichiarato di non credere al suo interesse. Dopo il bacio appassionato, Dal Corso svela di essersi avvicinato ancora di più alla donna. Per lui, quel momento non è stato solo un qualcosa di fisico come può essere sembrato agli occhi dei fan del programma. Per il ragazzo, il bacio scambiato con la Langella è stato come una scelta.

Ad oggi, Andrea prova per Teresa una fortissima attrazione e non solo. “Vedo in lei, per la prima volta, una persona simile a mia madre nel carattere, che rappresenta il mio ideale di donna. Nella mia vita non ho mai cercato una persona da portare a spasso ma qualcuno che mi tenesse testa. Lei mi fa sentire al sicuro e tutte le volte che mi guarda e poi mi sorride, ci leghiamo.” Riguardo al suo rivale Antonio, Dal Corso non ha un’opinione completamente positiva. Molto spesso, il corteggiatore dice di vederlo ancora troppo bambino e per questo non adatto ad una donna come la tronista di Uomini e Donne.

Andrea Dal Corso prima della scelta a Uomini e Donne: le critiche al rivale Antonio

Andrea crede che Antonio sia davvero interessato alla Langella ma, allo stesso tempo, non pensa che possa essere completamente adatto a lei. “Credo che nella vita Antonio sia stato abituato ad essere corteggiato. Le ragazzine l’avranno sempre idolatrato, perciò ora che ha davanti una donna che gli tiene testa per lui è complicato. Lui fa i capricci, parla di me, perché ancora non riesce a raccontarle quale sarà la sua vita insieme a lei.” In ogni caso, alla fine, la scelta spetta solo a Teresa e per capire con chi ha deciso di uscire dalla trasmissione non ci resta che attendere la speciale puntata in prima serata programmata per il 15 Febbraio 2019.