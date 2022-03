Uomini e Donne Andrea Nicole: “Sto per realizzare un sogno con Ciprian”

Andrea Nicole Conte, prima tronista transgender di Uomini e Donne, sta attualmente vivendo la sua love story con il corteggiatore Ciprian Aftim. La 30enne ha parlato, ai microfoni di Dipiù, delle ultime novità riguardanti la relazione con il fidanzato e ha ripercorso i momenti che le hanno fatto comprendere che si trattasse della persona giusta per lei.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim stanno insieme da dicembre 2021. Il loro amore è sbocciato durante la loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi, scatenando non poche polemiche. Nonostante le malelingue l’amore tra i due va a gonfie vele, come ha raccontato la stessa 30enne. La Conte ha confessato che il ragazzo di origini rumene ha cambiato nel profondo la sua vita. “È un amore che nemmeno pensavo di vivere”, ha detto con emozione la ragazza. Lei e Aftim, a quanto pare, sono pronti a vivere la loro love story in modo serio, proiettandosi al futuro. Nei loro piani per il prossimo futuro, infatti, c’è sicuramente la convivenza. L’ex tronista e l’ex corteggiatore stanno seriamente pensando ad andare a vivere insieme, cercando di organizzarsi al meglio per fare questo grande passo:

“Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti”.

La relazione tra Andrea Nicole e Ciprian ha già il sapore di essere qualcosa di solido. I due hanno infatti già presentato l’uno all’altra i rispettivi genitori. Ecco i dettagli sulle famigerate presentazioni di famiglia dei due raccontati dalla 30enne:

“Io sono stata a casa sua e lui è venuto a casa dei miei a Milano. Per l’occasione mia nonna ha fatto il ‘sugo della domenica’, quello con tanto ragù, che profuma di famiglia. Invece quando sono andata da lui sua mamma mi ha preparato piatti della cucina rumena, la terra di origine della famiglia. Sono tutti pronti a sostenerci.”

La scelta a Uomini e Donne di Andrea Nicole Conte è ricaduta su Ciprian Aftim non senza tentennamenti. I due, accusati di aver ingannato pubblico e programma, hanno passato la notte insieme all’insaputa di tutti la sera prima della puntata in cui la Conte avrebbe dovuto esprimere la sua scelta tra Aftim e Alessandro Verdolini. La Conte ha spiegato di avere avuto dubbi fino all’ultimo tra i due corteggiatori, anche perché aveva avuto una lite con il suo attuale fidanzato. Quando quest’ultimo si è presentato a casa sua, però, tutte le sue incertezze sono svanite. Con lui Andrea Nicole ha ribadito di essersi sempre sentita a suo agio: “Ciprian sapeva tutto di me e per la prima volta non ho avuto il timore di essere giudicata e mi sono lasciata andare”.