L’ex tronista ha parlato del momento in cui ha lasciato il programma, e le anticipazioni svelano il ritorno in puntata con Ciprian

Andrea Nicole e Ciprian saranno ospiti a Uomini e Donne nelle prossime puntata. Ieri la coppia era presente in studio durante la registrazione, insieme a Isabella e Fabio. La puntata andrà in onda a breve, non bisognerà aspettare un mese per vedere il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne. A svelare la loro presenza è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ma nel frattempo la coppia ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Andrea Nicole ha fatto un bilancio della sua esperienza non solo sotto il punto di vista sentimentale, ma anche per il messaggio che doveva arrivare a casa: l’inclusività.

Innanzitutto la ragazza ha chiarito di non aver mai pensato che il programma volesse usarla per fare ascolti. Ha smentito categoricamente questa possibilità: “Non ho mai avuto quell’impressione. Mi sono fidata tanto di Maria e posso dire di non aver sbagliato a darle la mia fiducia”. Andrea Nicole non aveva paura dei pregiudizi e adesso non ha paura di niente e di nessuno. Dal suo punto di vista inoltre i confronti durante il suo percorso sono stati civili, anche se a volte si è sentita dire cose poco carine. Quindi ha aggiunto il suo pensiero:

“Il modo migliore per normalizzare qualcosa è non trattarla diversamente dal resto. Avere un occhio di riguardo quando si toccano argomenti che non si conoscono è giustissimo. Trattare in modo diverso una persona, non fa altro che dividerla dalle altre”

Andrea Nicole spiega il suo silenzio agli attacchi in studio: “La violenza mi paralizza”

Dopo questa parentesi sul trono di Andrea Nicole come messaggio di inclusione, nell’intervista si è passati al caos avvenuto alla fine del suo trono. Come già noto, infatti, Ciprian si è presentato a casa dell’ex tronista e i due hanno avvertito la redazione il giorno dopo. Per questo in studio li hanno accusati di aver ingannato tutti, nessuno si aspettava un simile comportamento da Andrea Nicole che si era mostrata come una persona corretta e sincera. Piaceva a tutti, meno che a Tina Cipollari (che lo ha confessato solo alla fine). Se tornasse indietro, Ciprian forse non rifarebbe lo stesso errore:

“In quella situazione hai una visione diversa da quella che potresti avere fuori. Adesso penso che se avessi aspettato sarebbe finita meglio. Non mi sono piaciuti gli attacchi che ha ricevuto sui social, quella è la cosa che mi è dispiaciuta di più. E poi anche perché quello era un bel momento. Averglielo fatto perdere mi è dispiaciuto e mi dispiace tutt’ora”

Si è reso conto dell’errore commesso e che già gli aveva fatto notare Maria De Filippi. Andrea Nicole è consapevole di aver sbagliato e per questo quel giorno non ha potuto fare altro che dire la verità. Fino a quel momento non aveva mai mentito a nessuno, su nulla, e non se la sarebbe sentita di andare avanti dopo la notte con Ciprian. A proposito degli attacchi in studio, se Ciprian aveva provato a difendersi in qualche modo è stato ben più rumoroso il silenzio di Andrea Nicole. Oggi la tronista ha spiegato perché non ha risposto alle offese:

“A me la violenza paralizza, quindi anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà. Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire”

Andrea Nicole e Ciprian tornano a Uomini e Donne, lei ammette: “Una frase ha tolto merito all’obiettivo”

Infine, Andrea Nicole ha fatto notare una frase sbagliata. Non tanto per la sua persona, ma per il percorso e il messaggio che Uomini e Donne voleva lanciare insieme a lei. Per questo secondo l’ex tronista è stato sbagliato spalmare un errore su tutto il suo percorso:

“Non ho mai parlato di quello che è successo l’ultima puntata, in realtà. Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo. Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento”

L’ex tronista ha spiegato però che dietro le quinte non si respirava lo stesso clima. Anzi, nessuno le ha mai dato modo di sentirsi diversa da altre troniste. E nessuno ha condiviso ciò che le hanno detto in studio. E la conferma di questo sta nel fatto che Uomini e Donne ha invitato Andrea Nicole e Ciprian come ospiti.