Uomini e Donne, Andrea e Natalia si svelano: colpo di fulmine e progetti

Uomini e Donne, Andrea e Natalia rilasciano la prima intervista dopo la scelta. La neo coppia si svela

La scelta di Andrea Zelletta ha emozionato tutti e la nuova coppia che si è creata nel programma di Maria De Filippi è già molto amata. I due si sono concessi i primi momenti insieme, prima a Taranto dove l’ex corteggiatrice ha conosciuto la famiglia Zelletta. Poi sono volati a Riga, in Lettonia dove Andrea aveva un impegno di lavoro. La coppia ha rilasciato la prima intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, raccontando i loro sogni, desideri e cosa hanno fatto subito dopo la scelta. Il pubblico probabilmente si aspettava che il cuore di Andrea batteva già da tempo per Natalia, a discapito di un Klaudia estremamente delusa e che in lacrime ha lasciato tutti senza parole, incluso lo stesso Zelletta. Sono senza dubbio loro la coppia più amata che è uscita mano nella mano da questa seconda parte del Trono Classico, ma anche Angela e Alessio non scherzano.

Andrea e Natalia: come è nato il loro amore, colpo di fulmine

Un colpo di fulmine quello con cui è nato il percorso di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni all’interno dello studio di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, come tutti ricorderanno, era seduta per Ivan Gonzalez ma l’arrivo in trasmissione di Andrea l’ha totalmente scombussolata. “La prima volta che l’ho vista è stato un incontro che mi ha scosso“, ha esordito Andrea, “Ho trovato lei seduta e mi ha catturato“. Anche per Natalia non ci sono dubbi, quell’incontro fortuito è stato fondamentale: “Quando l’ho visto la prima volta per me è stato un colpo di fulmine“, ha spiegato la Paragoni. Ricordiamo, infatti, che l’arrivo in trasmissione di Zelletta ha destabilizzato Natalia e il suo rapporto con Ivan il quale poi ha deciso di scegliere Sonia e con la quale porta avanti una serena e felice relazione d’amore.

Andrea e Natalia: la villa è stata risolutiva

Chi ha seguito tutta l’avventura di Andrea Zelletta a UeD saprà bene che l’ex tronista pugliese era molto preso sia da Natalia che da Klaudia. Alle due poi aggiungiamo anche Muriel (che ha lasciato il programma a pochi giorni dalla scelta, ndr.). Ma ad aiutare molto Andrea è stata proprio la villa: “Ha spostato definitivamente l’ago della bilancia“, ha specificato il modello. “Dopo la nostra esterna a Milano, qualcosa è cambiato, ma cercavo le ultime conferme“. Insomma il sentimento tra i due era nato già da tempo e le famose farfalle nello stomaco c’erano da un bel pezzo, mancava solo capire meglio e la villa è stata per questo risolutiva.

I progetti della coppia

Dopo i primissimi momenti passati insieme tra viaggi e famiglia, cosa hanno in mente di fare Andrea e Natalia per il loro futuro insieme? L’obiettivo di entrambi è quello di viversi finalmente e recuperare il tempo perso mentre erano lontani. “Lavoreremo, ci divertiremo e magari continueremo a viaggiare“, ha chiosato Andrea.