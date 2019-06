Uomini e Donne, Andrea e Natalia felici: il gesto importante dopo la scelta

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni inseparabili: il gesto importante dopo la scelta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono inseparabili dopo la scelta. La coppia, dopo aver passato i primi giorni insieme a Roma, si sono adesso spostati. Lui, come le foto pubblicate da entrambi sui social dimostrano, ha voluto portare la sua nuova fidanzata a Taranto, la sua città natale. Non un semplice tour del posto in cui è cresciuto, ma un vero e proprio tuffo nella sua vita, con tanto di presentazioni in famiglia. Andrea Zelletta, dunque, oggi sembra stra-convinto della sua scelta. Prima di iniziare il suo percorso a Uomini e Donne aveva dichiarato di essere pronto ad una vera e propria storia d’amore.

Le intenzioni di Andrea Zelletta sono state serie fin dal principio e oggi, a fronte dell’importante gesto nei confronti di Natalia, non ha fatto altro che confermarle. La Paragoni, dal canto suo, sta intanto seguendo Andrea in tutto e per tutto. Lei, come Zelletta, sembra davvero convinta e motivata a costruire basi solide per il futuro. Le paure e le insicurezze con cui ha dovuto fare i conti durante la sua partecipazione al Trono Classico, adesso, sono solo un brutto e lontano ricordo. I sorrisi di Andrea e Natalia, fuori dagli studi di Uomini e Donne, parlano per loro.

Uomini e Donne: le prime parole di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo la scelta

Dietro le quinte di Uomini e Donne, subito dopo la scelta, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono apparsi felici e contenti di come erano andate le cose tra di loro. “Non pensavo di provare determinate sensazioni ed emozioni”, aveva dichiarato quasi incredulo Andrea. Natalia, stretta tra le braccia di lui, ha invece ribadito di sentirsi finalmente libera. Finite le lotte e messo un punto agli scontri lei sarebbe riuscita finalmente a viversi a pieno la storia fuori.