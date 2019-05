Uomini e Donne news: le prime parole di Andrea e Natalia dopo la scelta

Uomini e Donne, le prime parole di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo la scelta: felici e contenti dietro le quinte

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito in diretta alla scelta di Andrea Zelletta. Il tronista pugliese, arrivato alla fine del suo percorso, ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Natalia Paragoni che, emozionata, ha risposto sì alla sua proposta. La neo coppia, intercettata dai microfoni di Witty, dopo la scelta si è lasciata andare alle prime confessioni. Sia Natalia che Andrea si sono detti felici di come sono andate le cose. Entrambi, adesso, hanno solo voglia di viversi fuori e di iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita.

“Sono felice, non pensavo di provare determinate sensazioni ed emozioni”, ha dichiarato Andrea Zelletta dietro le quinte di Uomini e Donne. A queste parole, poi, hanno fatto eco quelle di Natalia Paragoni che, stretta tra le sue braccia, ha affermato: “Io devo ancora crederci un attimo. Quando passano tantissimi mesi e puoi realizzare che ci tieni veramente ad una persona e poi te la puoi portare veramente a casa, perché dopo tutto quello che hai visto e sofferto ce la fai, non è un premio però è come una liberazione”.

Andrea Zelletta dopo la scelta dichiara: “Ora bisogna vedere cosa ci aspetta fuori”

Natalia e Andrea sembrano avere oggi delle grandi aspettative sul loro futuro insieme dopo Uomini e Donne. L’ex tronista, in particolare, si è detto entusiasta all’idea di poter iniziare un percorso di vita insieme alla sua nuova fidanzata. “Ora bisogna vedere cosa ci aspetta al di fuori ma non ho paura – ha specificato Andrea – Sono felice di scoprire quello che ci aspetta, vivere la vita per come è realmente, sarà un’esperienza indimenticabile”. Dello stesso parere si è detta anche Natalia che, accanto a Zelletta, è apparsa felice e raggiante.