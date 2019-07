Uomini e Donne Andrea e Natalia: convivenza e famiglia, confessioni

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia: come procede la loro storia dopo un mese dalla scelta? Tutte le loro emozioni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono l’unica coppia reduce della seconda parte di Uomini e Donne. Dopo che sia Angela Nasti che Giulia Cavaglia hanno annunciato la rottura con i rispettivi ex, e non senza polemiche e bufere social, quelli che non credevano e anzi criticavano i comportamenti di Andrea e le scelte di Natalia, ad oggi hanno cambiato idea? I due sono sempre più innamorati e solo qualche giorno fa hanno festeggiato il loro primo mese insieme, e le cose non potrebbero andare meglio. Entrambi hanno conosciute le rispettive famiglie, con le quali dicono di essersi trovati molto a loro agio. Ammettono anche di sentirsi felici uno accanto all’altra, senza programmare nulla e vivendo la vita giorno per giorno. Ma cosa pensano della convivenza? Zelletta e la sua fidanzata si sono confessati nell’ultimo numero in edicola del Magazine di Uomini e Donne.

Andrea e Natalia andranno a vivere insieme?

Sebbene l’ex tronista pugliese e la sua fidanzata non si siano mollati un minuto dopo la scelta a UeD, i due ora vivono a Milano nella casa che Andrea divide ancora con un suo amico. Anche se hanno il loro spazio e stanno molto bene anche così, stanno pensando seriamente anche alla convivenza? Questa la loro risposta: “Avere una casa da soli sarebbe un passo ancora più importante. Stiamo prendendo in considerazione questa opzione“, dice Zelletta. Anche Natalia sarebbe contenta di questa decisione, e spiega come è Andrea in casa: “Io ho alle spalle già altre due convivenze, ma con Andrea è tutto nuovo e più bello. In casa mi aiuta molto, abbiamo un rapporto complice“. Ma i sogni della coppia non finiscono qui. Il bel tarantino, infatti, non aveva mai fatto mistero del suo desiderio di paternità e lo ribadisce di nuovo.

Andrea Zelletta e il sogno di una famiglia con Natalia: voglia di paternità

Come già detto, non è la prima volta che Andrea confessa il suo più grande desiderio, ossia quello di avere dei figli e metter su una bella famiglia. Con Natalia, l’amore oggi non ha limiti e l’ex tronista sogna così una maggiore stabilità con lei. “Ci piacerebbe, sognando in grande, avere modo di comprarci una casa e, chi lo sa, magari avere dei figli“, dice Zelletta che, da poco, ha spento 26 candeline.