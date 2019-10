Uomini e Donne, Andrea e Natalia convivenza affrettata? Zelletta chiarisce

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono andati a convivere: la coppia si svela in un’intervista

L’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sempre più forte. I due giovani, da poco usciti da Uomini e Donne, hanno fatto un importante passo, ossia quello di andare a vivere insieme. A parlare di questa nuova ed incredibile esperienza è stato l’ex tronista e modello a DiPiù. Sulla rivista, edita da Cairo Editore, Andrea ha raccontato i primi momenti della convivenza con Natalia, e non sono mancati dettagli e confessioni sulle famiglie, i loro sogni e le nuove consapevolezze di una ragazzo di venticinque anni che oltre a portare avanti un lavoro, ed impegnarsi nella sua carriera ora ha anche trovato l’amore della sua vita. I due, infatti, hanno da poco festeggiato i 4 mesi d’amore. Quattro mesi che per loro sono valsi tanti anni, Natalia infatti ha lasciato la casa in cui viveva sin da bambina (vicino Sondrio) per andare a vivere nell’appartamento di Andrea a Milano.

Andrea e Natalia: confessioni sulla famiglia prima del grande passo

Non è una novità la voglia di Andrea Zelletta di metter su una bella famiglia, l’ex tronista ne aveva parlato a più riprese durante la sua esperienza nello show di Maria De Filippi. Ma ora che ha Natalia accanto a sé, le cose potrebbero avverarsi sul serio. Per ora però i due fidanzati preferiscono dedicarsi a loro due e se son rose fioriranno, come spiegato dal modello alla rivista DiPiù. “Sono davvero al settimo cielo: io e Natalia siamo appena andati a convivere, e adesso per noi inizia una nuova avventura a due“, inizia a dichiarare Zelletta, “Confesso che prima di lasciare andare la figlia, la famiglia di Natalia ha voluto conoscermi dal vivo. In particolare a volermi vedere di persona è stato il padre di Natalia. Lui fa il carabiniere mi ha subito messo “sotto torchio”: voleva vedere capire se facessi sul serio. Quando ha constatato che il mio amore per Natalia era reale e sincero ci ha dato la sua benedizione“.

Uomini e Donne Andrea e Natalia: convivenza affrettata? Zelletta risponde e spiega la decisione della coppia

In molti però potrebbero chiedersi: Andrea e Natalia stanno bruciando le tappe e la loro convivenza potrebbe risultare affrettata? Questa una delle domande più incisive che la giornalista di DiPiù ha rivolto alla coppia. Zelletta risponde e chiarisce: “Forse è come dice lei, ma siamo contenti così, del resto questa convivenza per noi è un banco di prova per testare la nostra relazione, la solidità con la quale la stiamo piano piano costruendo. E poi, in un certo senso, la nostra è stata una scelta forzata, per poter stare più tempo insieme. Io vivo a Milano da anni, Natalia stava vicino Sondrio“.