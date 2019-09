UeD, Andrea e Natalia 4 mesi d’amore: è tempo di confessioni per Zelletta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni insieme da 4 mesi: la coppia di UeD al settimo cielo

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro storia d’amore e oggi possono celebrare un traguardo che anche se non è importantissimo non è neanche da sottovalutare per una coppia nata sotto ai riflettori di Uomini e Donne: i due festeggiano infatti quattro mesi di vita assieme. E sono stati quattro mesi davvero intensi, come abbiamo cercato di farvi capire aggiornandovi costantemente sulle loro giornate, perché Andrea e Natalia non si sono mai separati, hanno subito conosciuto le rispettive famiglie e l’uno sembra essersi integrato perfettamente nella vita dell’altra. E viceversa. Lo si nota anche dalle parole scritte da Andrea su Instagram per l’occasione.

UeD, Andrea si confessa a Natalia: “Ti ricordi quel ‘caos’…”

“I 4 mesi – così inizia Zelletta il suo post per Natalia – non sono un traguardo importante… anche se i nostri 4 mesi, senza quasi mai staccarci sono differenti. Ti voglio vivere al massimo – continua Andrea – come ho fatto sin dal primo giorno… E se ti ricordi amore mio @natyparagoni quel ‘caos’ che tanto cercavo e desideravo è arrivato… grazie a te”. Probabilmente Andrea fa riferimento al caos in cui ci si sente catapultati quando non si hanno punti fermi o comunque ci si sente incompleti: sensazioni strane, voglia di qualcosa che non si sa cos’è ma che si spera di trovare e molto altro ancora; insomma lo stato d’animo di chi vuole innamorarsi.

Andrea e Natalia, un futuro tutto da scrivere per la coppia di Uomini e Donne

Anche Natalia ha scritto un messaggio dolcissimo (ancor prima di Andrea) e si dice felicissima per la vita che ha vissuto in questi quattro mesi: “Il mio uomo – queste le sue parole – mi tratta sempre come se fosse la prima notte (30 maggio 2019 ). Il suo sguardo – racconta – non è mai cambiato, ogni giorno quando proviamo a dormire mi guarda come il (26 gennaio 2019 )… Sono fortunata ad avere un compagno come Andrea. Rifarei tutto, per avere la serenità che ho oggi… voi avete un amore come il mio? #amoremio #4mesidinoi #forever”. Siamo davvero contenti che questa coppia continui a funzionare e siamo sicuri a dire il vero che ci darà molte soddisfazioni in futuro perché li vediamo affiatati come pochi sinora. Un matrimonio, un figlio? Forse è ancora presto per dirlo ma è anche vero che se dovessimo scommettere su qualcuno su di loro scommetteremmo senza troppe preoccupazioni. Tanti auguri!