Andrea Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Nel dating show di Maria De Filippi si era fatto notare nel corso del Trono di Valentina Dallari, che alla fine del suo percorso lo scelse. La love story durò solo pochi mesi e non finì bene. In diversi frangenti sia Andrea sia Valentina si sono attaccati reciprocamente a livello mediatico. Conclusa l’esperienza nello show di Canale Cinque e quella sentimentale con Valentina, ha conosciuto Olga Kosenko con la quale ha intrecciato una relazione terminata a marzo 2020. Ora il cuore di Andrea è tornato a battere, come lui stesso ha rivelato sul suo profilo Instagram: a stregarlo è stata Michela Berini.

Bionda e dal fisico mozzafiato, Michela è una amante del fitness e ha conquistato l’ex corteggiatore nelle scorse settimane. Da qualche giorno la coppia è uscita allo scoperto sui social, mostrandosi in atteggiamenti teneri e romantici. La Berini, in uno dei suoi ultimi post Instagram, ha fatto autocritica per non essersi impegnata a dovere negli allenamenti per tenersi in forma. Melchiorre l’ha prontamente tranquillizzata, sottolineando che lui la vede “sempre bellissima”. “Ogni giorno di più, a prescindere di 5kg in più o in meno”, ha chiosato l’influencer.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre e l’ex Valentina Dallari: zero rapporti dopo il naufragio della love story

E pensare che la Dallari, che ha avuto seri problemi di anoressia (per emergere dall’incubo è stata ricoverata per mesi in una clinica specializzata), aveva accusato l’ex fidanzato di non averla messa a proprio agio durante la love story. In particolare la deejay bolognese affermò che Melchiorre le diede “pubblicamente della cellulitica” e che nel privato “diceva che mangiavo troppo”.

Dall’altro lato l’ex tronista non incolpò Andrea dei suoi problemi di salute, ma sostenne che comunque il suo atteggiamento contribuì a farla sentire meno sicura. Quindi aggiungeva che non lo avrebbe mai perdonato. A oggi tra Melchiorre e la bolognese non c’è più alcun rapporto, ognuno ha preso la propria strada senza più voltarsi indietro.

Dal canto suo Andrea ha rigettato la versione della Dallari, difendendosi. Acqua passata, per fortuna: oggi Valentina è uscita dal tunnel dell’anoressia mentre Melchiorre ha ritrovato l’amore al fianco di Michela.