Uomini e Donne: Andrea Melchiorre vicino alle nozze con Olga? Il gossip

Uomini e Donne: Andrea Melchiorre sempre più vicino al matrimonio con Olga? Lei si mostra in abito da sposa sui social e il gossip impazza

La storia d’amore tra Andrea Melchiorre e la fidanzata Olga procede a gonfie vele. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che sui social è molto attivo, ha pure recentemente parlato della possibilità di mettere su famiglia con lei. Il matrimonio e i figli? Sono entrambi degli obiettivi che Andrea si è prefisso. Se le cose con Olga continuano ad andare bene, inoltre, è facile pensare che sia proprio con lei che Melchiorre decida di convolare a nozze. Per questo motivo, nelle ultime ore, sono bastate delle immagini della fidanzata in abito da sposa condivise sui social per far scoppiare il gossip.

Attenzione, non si trattava di una prova ufficiale, ma di un servizio fotografico. Il fatto che Andrea abbia deciso di ripostare sul suo profilo Instagram Olga vestita da sposa, dichiarandosi incantato da quell’immagine, ha però fatto sì che qualcuno ipotizzasse che il lieto evento non fosse tanto lontano. Certo è che, per il momento, questo ci sembra ancora poco per parlare di possibile e imminente matrimonio. Dai pensieri che sia Andrea che Olga si dedicano spesso e dalla complicità che gli stessi hanno dimostrato di avere, tuttavia, è facile capire perché basta poco per spingere i fan a pensare ai fiori d’arancio.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre sul matrimonio e la possibilità di avere dei figli con Olga: le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Del sogno di diventare padre e marito Andrea Melchiorre ne aveva parlato proprio recentemente quando, grazie al gioco delle domande su Instagram, i fan gli aveva chiesto se avesse mai pensato a questa eventualità. “(Parlo per me). Quando affronto una relazione la porto avanti solo se immagino un futuro con quella persona. In ogni caso il matrimonio e i figli sarebbero il mio più grande traguardo” aveva detto l’ex corteggiatore.