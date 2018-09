Uomini e Donne Andrea Melchiorre, confidenze a ruota libera sulla nuova fiamma con tanto di colpo di scena: “Son cotto, matrimonio e figli…”

Andrea Melchiorre, noto ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato stregato dall’amore. Per chi? Per la bella Olga, conosciuta la scorsa primavera. L’aitante romano, che ha da poco presentato la compagna sui social, ora ha fatto un passo in più verso i suoi numerosi follower. Infatti, ha aperto alle domande nelle Instagram Stories, lasciandosi andare in confidenza. Ne emerge un ragazzo totalmente innamorato e assorbito dall’affetto, con tanto di occhi a cuoricino, segno che la passione è forte. Anzi fortissima, visto che non è nemmeno mancato un colpo di scena quando l’argomento è caduto su un possibile matrimonio e su futuri figli…

Prima di tutto Andrea rende nota la data precisa del fidanzamento che è cascata esattamente il 23 aprile. Dunque i due piccioncini, nonostante siano usciti allo scoperto più tardi, si scambiano dolci promesse d’amore da più di quattro mesi. Sarà bastato a Melchiorre per capire se Olga è la donna della sua vita? Quella da portare all’altare e formare una bella famiglia? E qui c’è il colpo di scena, visto che l’ex corteggiatore non smentisce questa ipotesi, ma anzi pare proprio corroborarla: “(Parlo per me). Quando affronto una relazione la porto avanti solo se immagino un futuro con quella persona. In ogni caso il matrimonio e i figli sarebbero il mio più grande traguardo”. Insomma, Andrea ci pensa, chissà se Olga è d’accordo.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre su Olga: “Io sono cotto. credo e spero anche lei”

Fatto sta che Melchiorre è davvero perso. A chi gli fa notare che ha gli occhi a cuoricino risponde senza pensarci: “Io sono cotto. Credo e spero anche lei”. Ma dove si sono conosciuti? A una festa di un matrimonio fa sapere. E il corteggiamento quanto è durato? “Non è mai finito e non finirà mai”, replica romantico e deciso. Pare proprio che sia amore vero e puro. Chissà se arriverà alle nozze e, chissà, magari anche a creare una bella famigliola.