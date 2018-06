Andrea Melchiorre mostra la nuova fidanzata: il commento di Damante

Andrea Melchiorre esce allo scoperto: la foto della nuova fidanzata. Valentina Vignali e Andrea Damante commentano: il deejay criticato

Andrea Melchiorre, volto noto per i fan di Uomini e Donne e Temptation Island, esce allo scoperto e pubblica la prima foto social in compagnia della sua nuova fiamma. La notizia che l’ex corteggiatore avesse smesso i panni da single per indossare quelli da uomo impegnato era in circolo da tempo, ma mancava la prova. Così l’influencer l’ha fornita in prima persona facendo apparire su Instagram il commento “#Finally 💙⚓” a corredo dello scatto romantico in compagnia della sua ‘nuova Lei’: una mora mozzafiato dal fisico statuario e dall’ignota identità. La foto è stuzzicante: i due piccioncini si sono ritratti in barca, baciati dal sole e incorniciati dallo sfondo celeste del cielo che incontra l’azzurro del mare. Tra coloro che hanno voluto lasciare un’impressione della notizia ci sono stati Valentina Vignali e Andrea Damante, che non è stato esente da commenti non troppo lusinghieri.

“Finalmente andiamo a cena in 4″ ha scritto un raggiante Melchiorre all’amica Valentina Vignali che ha risposto con una battuta simpatica che ha subito strappato migliaia di like: “Santa donna che ti sopporta”. A lasciare un’impressione c’è stato anche Andrea Damante che ha scritto un sorpreso: “Ooooooooooooooooooooooooohhhh”. Tanto è bastato per far affiorare pensieri indigesti e maliziosi di qualche follower: “Scop…ti anche lei già che ci sei”. Un’altra utente ha scritto: “Lo sai che Giulia non aspetta altro che tu metti la capoccia a posto?”. E ancora: “Spero che tu rimanga single per tutta la vita dopo aver fatto soffrire Giulietta”. Damante non ha perso tempo a replicare alle calunnie. Il deejay veronese e la sua tormentata love story con Giulia De Lellis, però, ci portano dritti dritti verso uno dei gossip del giorno.

Andrea Melchiorre ufficializza la nuova fidanzata: l”altro’ Andrea dovrebbe ufficializzare mercoledì 4 luglio il ritorno con Giulia De Lellis

Pare che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano ormai in procinto di ufficializzare il loro ritorno insieme. Poche ore fa infatti è trapelata la notizia che mercoledì prossimo (4 luglio) il settimanale Chi dovrebbe con ogni probabilità pubblicare un servizio in cui il deejay e la giovane influencer daranno conferma della loro riunione. Inoltre si vociferare che il tutto dovrebbe essere documentato da un bacio romantico, un ‘certificato’ dell’amore ritrovato. Intanto l’altro Andrea esulta: Melchiorre ‘finally’ è tornato in love.