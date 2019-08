Uomini e Donne Andrea e Teresa, proposta di matrimonio speciale: “Brividi”

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, è amore senza fine dopo Uomini e Donne

Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne e ad essere seguitissimi su Instagram e sui social network dal pubblico della nota trasmissione di Canale 5 che si è affezionato alle loro vite e che può avere accesso alle loro giornate tramite foto e video pubblicati nelle storie. Oggi Andrea ha pubblicato un messaggio inviatogli da una follower che avrà senz’altro fatto piacere ai suoi fan e che ha sicuramente emozionato sia lui sia Teresa perché si parla di una proposta di matrimonio davvero speciale. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, Andrea e Teresa: la proposta di matrimonio raccontata da una fan

Andrea ha condiviso il messaggio della ragazza sul proprio profilo dopo aver scoperto che un’esterna sua e di Teresa ha ispirato il ragazzo: “Ragazzi – queste le parole della fan –, vi dico solo che quando faceste quell’esterna a Napoli vicino alla casina Vanvitelliana, con Andrea vestito elegante e con quella canzone mozzafiato, io la guardai con occhi lucidi e dissi al mio ragazzo ‘Stupenda questa esterna, mi ha fatto venire i brividi’… Ebbene – ha poi continuato la ragazza – a gennaio 2019 si è basato su quell’esterna, si è vestito elegante, ha messo quella canzone e mi ha fatto la proposta (peccato solo che non abbia potuto farla alla casina perché era in ristrutturazione)”. Storie d’amore da terzo millennio che possono piacere o non piacere ma che comunque sono belle da condividere e raccontare. “Brividi!”, ha infatti commentato Dal Corso su Instagram.

Andrea e Teresa a Temptation Island Vip 2?

Continuano a diffondersi intanto le voci di corridoio che vorrebbero Andrea e Teresa partecipanti di Temptation Island Vip 2. Non ne abbiamo la certezza perché finora sono state pochissime le coppie date per sicure, e alcune sono anche saltate, ma fossimo nella redazione non li escluderemmo sia per il loro carattere molto particolare sia per la curiosità che potrebbero suscitare dopo aver partecipato entrambi a Temptation Island come tentatori.