Uomini e Donne Andrea e Natalia ‘al naturale’. Polemica: Zelletta replica

Uomini e Donne, Andrea e Natalia, la foto ‘al naturale’ fa molto rumore. La polemica divampa. Zelletta si difende: “Nulla di male”. Il commento di Giulia Cavaglià e il retroscena dello scatto

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni atterrano a Cannes, si ‘rifugiano’ in hotel e divulgato una foto dall’alto tasso intimo, romantico. Come mamma li ha fatti. Certo le parti ‘proibite’ non vengono mostrate, ma lo scatto è stato preso d’assalto dai fan che si sono letteralmente divisi tra estimatori e detrattori. Su quest’ultimi è intervenuto anche l’ex tronista di Uomini e Donne, rispondendo a un commento e svelando un curioso retroscena dell’istantanea. Non tutto è come sembra: questo il sunto. Vale a dire che chi credeva che l’immagine arrivasse dopo un momento ‘scottante’ si dovrà ricredere.

Natalia sdraiata sul letto dalle candide lenzuola, Andrea seduto innanzi a lei, a coprirle ciò che non si può vedere: poi scatta il selfie. Selfie che ha mandato in tilt i fan (qui la foto). Oltre 100mila i like cascati sul post Instagram e oltre 500 i commenti in cui è piovuto di tutto. Tanti complimenti ma anche tanti mugugni. Alcuni hanno trovato la foto troppo ardita ed esibizionista. Così è intervenuto anche Zelletta in prima persona, replicando a chi gli ha suggerito di tenere certi momenti privati. “A essere sincero ci eravamo appena svegliati. Non ci vedo nulla di male”, il parere dell’ex tronista che, tra l’altro, svela che lo scatto non è stato fatto appena svegli. Chi aveva immaginato altro sarà rimasto deluso.

Uomini e Donne, il commento di Giulia Cavaglià allo scatto che ha fatto rumore di Andrea e Natalia

Tra i tanti commenti, c’è stato anche quello di Jack Vanore che ha piazzato dei gioiosi cuoricini sotto al post. Anche Giulia Cavaglià, altro volto noto del programma Uomini e Donne, ha apprezzato il gesto dei due piccioncini. “Quanto sono belli i miei amici?” ha scritto l’ex tronista, la cui storia sbocciata nella trasmissione, a differenza di quella di Natalia e Andrea, è già naufragata. Con tanto di polemiche al seguito. La rottura con Manuel Galiano ha addirittura fatto drizzare le antenne alla redazione di Maria De Filippi che ha cercato di fare chiarezza sulla situazione con un’intervista mirata sia a Giulia che a Manuel.