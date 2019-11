Uomini e Donne, Andrea e Arianna: la verità sulla crisi, matrimonio e figli

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cerioli: lui svela una data importante, intanto parla anche di matrimonio e figli

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si incontravano per la prima volta a Uomini e Donne proprio un anno fa. La scelta è arrivata in modo improvviso, quando il tronista era ormai certo che l’ex corteggiatrice sarebbe stata la donna ideale per lui. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la coppia svela alcuni dettagli dei loro progetti futuri e della loro attuale situazione. In particolare, Andrea afferma che, al momento, fanno su e giù tra Bologna e Genova. Stanno preparando la casa dove andranno a vivere insieme e proprio su questo il Cerioli svela una data importante: a fine gennaio andranno a convivere insieme nella nuova abitazione. Il tronista è emozionato ed entrambi non vedono l’ora di iniziare questa nuova fase di vita. Andrea definisce la loro coppia come una squadra, in quanto sente di avere con Arianna un incastro perfetto. Il Cerioli spende parole bellissime per la fidanzata, rivelando di essere fiero della persona che ha sul suo fianco! La Cirrincione si è già trasferita a Bologna da Andrea e per lei è sicuramente stato difficile separarsi dalla sua vita a Genova. Per tale motivo, l’ex tronista è orgoglioso di tutto questo.

Andrea ha dichiarato più volte di voler presto costruire una famiglia e sul matrimonio ora svela: “Non corriamo troppo! A dir la verità ne abbiamo parlato: in fondo quale coppia non ci pensa?! È chiaro che ci sposeremo, sempre che nessuno dei due esca di testa all’improvviso, ma ancora non è il momento”. Il Cerioli è certo che quel giorno arriverà e immaginano già qualcosa di semplice, ovvero una cerimonia tra pochi intimi. E sul desiderio di diventare padre confessa: ” Ecco, io e Arianna parliamo più spesso di questo che di matrimonio. È il più grande desiderio di entrambi”. Attualmente stanno lavorando sulla loro indipendenza, al fine di garantirsi un futuro e poter realizzare il loro grande sogno.

Uomini e Donne: Andrea Cerioli non smentisce la crisi passata, Arianna svela invece chi è il più geloso della coppia

E sulla crisi di cui spesso si è parlato, Andrea ammette che effettivamente c’è stata, senza farne un mistero. “Una coppia è formata da due persone che condividono un sentimento, che non sempre implica il trovare da subito un incastro perfetto. Due persone possono essere diverse, come possono essere differenti le ambizioni, le paure”, confessa l’ex tronista. Intanto, Arianna ammette che tra i due il più geloso è proprio Andrea, mentre lei riesce a mascherare meglio!