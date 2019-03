Uomini e Donne, Andrea Damante novità estate: “Non è stato facile”

By

Andrea Damante, annuncio importante dell’ex tronista di Uomini e Donne

Un’estate ricca di sorprese per Andrea Damante. In questo 2019 uscirà il suo nuovo singolo e ha voluto fare l’annuncio direttamente su Instagram, facendo chiaro riferimento a una cantante che è riuscita a impreziosire il suo ultimo disco. Queste sono state le sue parole: “Notizia della giornata incredibile: dopo sei mesi di guerre, abbiamo la voce finita e completa del nuovo singolo. Non è stato facile, lei è abbastanza incontrollabile, però ha spaccato. Volevo farmi questo update sulla nuova traccia di quest’estate. Ci saranno ancora delle cose da mettere a posto e poi sarà pronta”.

Uomini e Donne news, il nuovo progetto di Andrea Damante

Dopo il tormentone lanciato con Giulia De Lellis (Scritta in fretta), con la quale Andrea pare abbia ritrovato l’amore, adesso il deejay è proiettato verso il futuro ed è entusiasta per quello che è riuscito a realizzare: “Non vedo l’ora perché è da un bel po’ che non esco con un disco e ci tenevo a uscire con questo sound e finalmente ci siamo”. Il Dama ha poi chiesto ai suoi innumerevoli follower chi potrebbe essere la nuova cantante che ha collaborato con lui: “Chi sarà colei che ha cantato questo disco? Se avete qualche idea… il nome inizia con Young”.

Chi è la cantante misteriosa? Damante chiarisce tutto

Andrea Damante ha tenuto a precisare che non si tratta assolutamente di Young Signorino. Anche perché non è una donna. Solo un suo follower è riuscito a fare centro. E mentre Andrea parla del suo nuovo progetto, il gossip non si arresta: tutti i fan sono alla ricerca di nuovi indizi che diano la conferma definitiva alle ultime voci su di lui e la De Lellis. Ci sarà presto un altro brano dedicato dal deejay alla fashion blogger? Ormai tutti i suoi fidanzati le dedicano brani!