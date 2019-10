Uomini e Donne, foto Damante-Mazzocato: dura reazione del fidanzato

Uomini e Donne, Andrea Damante e Nicole Mazzocato beccati insieme: il fidanzato dell’ex corteggiatrice non la prende bene, la dura reazione

Nella giornata di ieri è esploso il gossip attorno ad Andrea Damante e Nicole Mazzocato, dopo che i due ex volti noti di Uomini e Donne sono stati pizzicati assieme in una discoteca nel bresciano dove il deejay è stato impegnato nella notte tra sabato e domenica scorsi. L’ex corteggiatrice, vedendo la diffusione di alcune foto inequivocabili che hanno provato la vicinanza a Damante, si è affrettata a chiarire che i rapporti intrattenuti con l’ex tronista sono soltanto amichevoli. Nel frattempo però in tanti si sono chiesti se il fidanzato di lei, Thomas, fosse al corrente della questione. Questo non è stato svelato. Ciò che invece è più che lampante è la reazione che ha avuto Thomas al gossip: una presa di posizione dura sulla compagna…

Prima che scoppiasse il gossip tra la Mazzocato e Damante, sul profilo Instagram di Thomas campeggiavano delle foto romantiche assieme a Nicole. L’ultima risalente a soli cinque giorni fa. Poi il colpo di scena: nella serata di ieri, dopo che è trapelato lo spiffero rosa che ha coinvolto la fidanzata, tutti gli scatti con lei sono spariti dalla pagina Instagram di Thomas. La reazione non è passata inosservata e, con ogni probabilità, è riconducibile a un grosso fastidio su quanto successo negli ultimi giorni. Potrebbe anche esserci un’altra possibilità: che proprio nei giorni a ridosso delle pizzicate con l’ex della De Lellis la relazione tra Nicole e il compagno sia naufragata? Chissà… Se così fosse il capolinea sentimentale sarebbe comunque freschissimo visto che, come poc’anzi scritto, l’ultima passionale foto tra i due è vecchia soltanto di 5 giorni.

Uomini e Donne, la versione di Nicole Mazzocato: “C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”

“Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi… C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”, ha scritto Nicole tra le sue Stories Instagram nella giornata di ieri dopo che si è diffuso lo spiffero. Damante, finora, ha preferito non commentare la vicenda.