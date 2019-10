Damante pizzicato con Nicole Mazzocato: lei ammette e spiega il rapporto

Andrea Damante, flirt con Nicole Mazzocato? I due sono stati pizzicati insieme. Lei ammette e spiega il rapporto con il deejay

Che succede tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? Nelle ultime ore è divampato il gossip sui due ex volti di Uomini e Donne. A far levare il rumore del chiacchiericcio rosa è stata una pizzicata avvenuta ieri nei dintorni di Brescia, più precisamente a Rovato dove sorge il Qi Clubbing, nota discoteca della zona sebina. Il deejay ha suonato nel locale e ad accompagnarlo c’era anche Nicole. Ma c’è di più: i ben informati sussurrano che i due si siano visti anche nei giorni precedenti alla pizzicata. Dunque? C’è in corso un flirt? Calma, anche perché, in teoria, Nicole dovrebbe essere ancora fidanzata con Thomas visto che fino a 5 giorni fa i due apparivano assieme felici e spensierati su Instagram. Alla luce di tutto questo la Mazzocato ha preso parola spiegando in che rapporti è con l’ex di Giulia De Lellis.

La Mazzocato fa chiarezza: “C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”

“Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi… C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”, ha scritto Nicole tra le sue Stories Instagram dopo che si è diffuso lo spiffero. La ragazza, quindi, da un lato ammette che con Andrea si è vista, dall’altro fa sapere che non c’è alcun flirt in corso. Certo rimane aperta una questione: ma la Mazzocato è ancora fidanzata con Thomas oppure no?

Nicole e la querela a Fabio Colloricchio

La Mazzocato, pochi mesi fa, è tornata al centro del gossip a suo discapito. Motivo? Il suo ex Fabio Colloricchio ha partecipato all’Isola dei Famosi spagnola, svelando dei dettagli intimi della relazione avuta con Nicole. Dettagli, tra l’altro, poco edificanti nei confronti della ragazza che, vista la situazione, ha deciso di andare per vie legali. Risultato? Fabio si è beccato una querela.