Uomini e Donne: Andrea Dal Corso, grave lutto. Teresa: “Ci sono io con te”

Andrea Dal Corso ha dato il buongiorno ai suoi più di 800mila followers di Instagram con un tristissimo annuncio. Il 34enne imprenditore vinicolo, legato a Teresa Langella, ha condiviso un post commovente in cui saluta la propria nonna appena scomparsa. Le parole di Andrea, scritte sotto le immagini del carosello, hanno toccato nel profondo moltissimi suoi seguaci che hanno lasciato dei commenti di conforto. Ecco cosa è noto dell’accaduto.

L’8 novembre 2021 l’ex partecipante di “Uomini e Donne” ha comunicato di aver perso la propria nonna, di nome Pierina, alla quale era profondamente legato. Nella caption del post dedicato alla donna, da lui chiamata “occhi cielo”, Andrea ha spiegato di aver perso una seconda mamma che gli ha insegnato tantissimo. Il modello e influencer veneto ha pubblicato delle foto in cui è presente la nonna in diversi momenti della sua vita. In alcune si trova accanto al sorridente nipote ex tentatore di “Temptation Island”. Un altro scatto vede nonna e nipote che si stringono le mani. Quest’ultima foto è probabilmente relativa agli ultimi istanti di vita dell’amata nonna di Dal Corso. Quest’ultimo ha sottolineato, nel messaggio di commiato all’anziana, di essere fortunato che questa abbia potuto leggere il suo libro, “L’empatia è un superpotere”, uscito l’anno scorso, prima di andare via.

Qualche ora prima di comunicare l’avvenimento Dal Corso aveva pubblicato una storia Instagram che non faceva presagire nulla di buono. Si tratta di un’immagine con lo sfondo completamente nero, con al centro l’emoji di un cuore spezzato, corredata di una nota struggente melodia eseguita al piano, “River flows in you”. Questa sarebbe stata la prima reazione pubblica dell’imprenditore alla scomparsa dell’amata nonna.

Dal Corso in lutto, la reazione di Teresa Langella

Andrea Dal Corso sta attualmente vivendo la sua storia d’amore con Teresa Langella, tronista di “Uomini e Donne” dell’edizione 2018/2019, programma che li ha fatti incontrare. Inizialmente la 29enne napoletana ha rifiutato Andrea. Poi la loro relazione è sbocciata, tra alti e bassi. Dall’estate 2021 i due, più innamorati che mai, sono andati a vivere insieme. La Langella ha pubblicato una storia Instagram in cui commenta la scomparsa della nonna del suo fidanzato. Qui si vede l’occhio azzurro di Dal Corso, dello stesso colore della nonna. La ragazza, che recentemente ha svelato di essere stata vittima di molestie da parte di un medico, ha detto che è stata “una fortuna” conoscere l’anziana. Teresa ha aggiunto, rivolgendosi al fidanzato: “Ci sono io per te e con te. Sempre.”