UeD, Teresa Langella denuncia molestie del medico: Dal Corso commenta

Teresa Langella ha denunciato delle molestie subite dal medico chirurgo. Un racconto che è arrivato all’improvviso su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva accennato nulla nei giorni scorsi. Oggi però ha deciso di condividere con i fan ciò che le è capitato ed è un gesto molto importante, perché può essere d’aiuto a chi ha subito la stessa cosa e non ha il coraggio di denunciare. Quando una donna si espone pubblicamente raccontando la sua esperienza, per quanto dolorosa sia, lo fa per aiutare altre donne. E Teresa è dello stesso avviso, non a caso nel suo messaggio ha scritto anche questo.

Sul profilo Instagram, Teresa ha raccontato le molestie del chirurgo. Non lo ha fatto scrivendo i particolari di ciò che le è capitato, ma pare lo abbia reso pubblico dopo aver denunciato. Anzi c’è dell’altro, perché l’ex tronista oggi è stata in tribunale per testimoniare contro il medico dopo la denuncia. Nel pomeriggio infatti la Lagella ha scritto tra le storie di essere assente oggi perché è stata una giornata molto dura per lei. “Sono molto provata”, ha aggiunto. In serata è arrivato il suo racconto, perché ha deciso di raccontare cosa le è successo.

Teresa ha scritto di aver deciso di abbracciare il suo dolore e farsi coraggio, sperando che questa sua testimonianza sia d’aiuto a tutte le donne che si trovano nella sua stessa posizione. Donne che magari non hanno la forza di reagire e che possono sentirsi in colpa per quanto successo, che provano vergogna senza doverlo fare. Teresa Langella ha denunciato le molestie, ma ha provato in un primo momento a dimenticare:

“Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’ . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me”

Questo il racconto delle molestie di Teresa Langella su Instagram. Come lei stessa ha sottolineato, non è l’unica a cui è capitato, ma da oggi non porterà più quel peso sul cuore. A fine messaggio ha chiesto scusa ai suoi genitori e a sé stessa per essersi sentita sbagliata e per aver taciuto, ma di certo non era lei a doversi sentire sbagliata. Il suo fidanzato la supporta e la sostiene in questo momento. Sotto al post c’è infatti il commento di Andrea Dal Corso: “Sei la più coraggiosa. Ti amo”.