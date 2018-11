Uomini e Donne, Andrea Dal Corso spiazza: “Un contesto trash”

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso parla del suo percorso come corteggiatore: “Un contesto trash, ma ecco cosa ho imparato”

Andrea Dal Corso, volente o nolente, è oggi uno dei corteggiatori più chiacchierati di Uomini e Donne. La sua partecipazione come tentatore a Temptation Island e la scelta di dichiararsi alla fine per Teresa Langella dopo aver frequentato Mara Fasone sono stati i punti più contestati del suo percorso televisivo. Durante la sua permanenza al Trono Classico, inoltre, i corteggiatori “rivali” lo hanno spesso criticato per i suoi modi di fare impostati e – apparentemente – disinteressati. Andrew, tuttavia, ha chiarito in più occasioni di essere così sempre e di non stare interpretando un ruolo. Lontano dagli studi di Uomini e Donne, ha ribadito, il suo atteggiamento è lo stesso. Sui social, nonostante tutto, c’è chi ancora oggi continua a non essere molto convinto dell’ex tentatore.

Ad un utente che ha mosso delle critiche nei suoi confronti, allora, Andrea Dal corso ha deciso di rispondere personalmente su Instagram. “Da queste esperienze televisive sto imparando ad ascoltare e accettare le critiche, persino quelle fatte da persone che parlano senza cognizione di causa. Persino in un contesto trash si può crescere” ha scritto il corteggiatore di Teresa Langella in un commento di risposta sotto al suo ultimo post. Le parole con cui Andrew ha deciso di concludere il suo intervento, tuttavia, hanno spiazzato molti fan della trasmissione. Posto che il termine “Trash” viene ormai usato in termini goliardici, perché il Andrea ha definito così il programma?

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso torna a corteggiare Teresa?

Teresa Langella, come molti avranno già saputo leggendo le anticipazioni del Trono Classico, durante una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, in un momento di forte crisi ha deciso di mandare a casa tutti i suoi corteggiatori. Tra questi, ovviamente, c’era anche Andrea Dal Corso. Andrew tornerà a corteggiare la tronista napoletana? È questo quello che tutti si stanno chiedendo.