Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video cancellato su Instagram

Nelle ultime ore, a causa di un video postato e subito dopo cancellato da Andrea Cerioli, il web è andato completamente in delirio. Nel breve filmato, l’ex tronista di Uomini e Donne appariva in accappatoio quasi aperto mentre si atteggiava in modo, ritenuto, non proprio corretto. Il tutto sarebbe scomparso dal profilo social di Cerioli alcuni minuti dopo la stessa pubblicazione. Proprio a questo punto il mondo del web ha iniziato a criticare, insultare e dirne di ogni al tentatore di Temptation Island Vip. Quale motivazione usa Andrea per giustificarsi dell’atto compiuto? Di seguito le parole che lui stesso ha appena pubblicato su Instagram per spiegare.

Andrea Cerioli si giustifica dicendo che il video risale a 8 mesi fa

La risposta di Andrea Cerioli dopo tutta questa confusione creata è: “Avevo il video salvato da 8 mesi nelle bozze. Ieri aperitivo lungo, molto lungo. L’ho rivisto e mi faceva ridere. L’ho messo, dopo 2 minuti tolto. E, comunque troppi bigotti, troppi prof. Alla gente piace tantissimo puntare il dito. Se andiamo avanti così ci ritroveremo a pubblicare solo finti sorrisi e aforismi. Sai che noia. BUONA PER LA PROSSIMA.” Sotto il messaggio di Cerioli, avvenuto tramite una storia, alcuni commenti hanno scatenato l’ennesima reazione del bolognese che, però, stavolta ha cercato di prenderla in maniera diversa.

L’ex tronista risponde in maniera ironica ad alcuni commenti

Sulla pagina Instagram Gossiptvofficial viene postato il video e il messaggio di Andrea. Alcuni utenti commentano: “Se non reggi l’aperitivo problemi tua, la mia non è una critica però la figura di m…da l’hai fatta lo stesso!”. A questo, Cerioli risponde in maniera ironica senza prendersela più di tanto: “La prossima volta ne bevo due in più. Così lo metto n..do e non ne parliamo più!”.