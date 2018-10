Andrea Cerioli: “Io e Alessandra ci sentiamo”, poi stoccata a Valentina Rapisarda

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra: news dopo Temptation Island Vip

Continua la conoscenza tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip. A rivelarlo l’ex concorrente del Grande Fratello a Uomini e Donne Magazine. Al momento la modella, ex di Andrea Zenga, non ha ancora le idee chiare. Ma sembra non voler perdere il tentatore con il quale si è instaurato un feeling speciale nel programma di Simona Ventura. “Io e Alessandra ci sentiamo. Come parlavamo dentro lo facciamo anche lontano dalle telecamere, certi giorni con più frequenza, altri di meno. Alessandra è in un vortice emotivo in questo momento e ha bisogno di stare sola per rimettere ordine alle idee. Al di là di noi, quello che le consiglio di fare anche io è proprio prendersi del tempo per riflettere su stessa”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Io credo che sia ancora scombussolata da tutto quello che è successo. Sarà il tempo a dare risposte”, ha aggiunto il 29enne.

Andrea Cerioli: sgambetto a Valentina Rapisarda

Prima di incontrare Alessandra Sgolastra, Andrea Cerioli ha vissuto una lunga storia d’amore con Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice conosciuta durante il Trono di Uomini e Donne. Un legame che, nonostante la convivenza, non è finito nel migliore dei modi. Tanto che i due hanno interrotto ogni tipo di rapporto. E Cerioli non menziona neppure il nome di Valentina nella sua ultima intervista. “Sono single da un anno e mezzo, da quando è finita la mia storia con la ragazza che ho conosciuto all’interno di Uomini e Donne”, si è limitato a dichiarare Andrea. Come la prenderà Valentina? Forse con nonchalance, visto che ha chiaramente fatto sapere di volerlo ignorare in futuro.

Le ultime dichiarazioni di Valentina Rapisarda su Andrea

“Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Con Andrea non siamo più in contatto da tempo. È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo per parlarne male. Preferisco ignorarlo. Tornare a essere amici? Se hai amato davvero una persona, non puoi rimanerci amica“, ha raccontato qualche tempo fa Valentina Rapisarda.