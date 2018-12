Uomini e Donne: Andrea Cerioli preso da Federica? Una scelta inaspettata

Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Federica piacciono al pubblico, ma lui prende una decisione inaspettata

Una scelta davvero inaspettata quella di Andrea Cerioli a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico andate in onda su Canale 5, i telespettatori hanno notato il forte interesse che il tronista prova nei confronti di Federica. In molti hanno addirittura pensato che Andrea guardi la corteggiatrice come guardava Sharon Bergonzi. Il pubblico, pertanto, impazzisce di fronte alle esterne dei due, che sembrano riportare indietro nel tempo. Ma ecco che proprio quando i telespettatori sono sicuri che Cerioli sia particolarmente preso da questa ragazza, arriva una decisione inaspettata. Dalle anticipazioni del Trono Classico, sappiamo che Andrea elimina Federica. Ebbene il tronista prende un’inaspettata decisione sulla corteggiatrice, tanto apprezzata dal pubblico. Una scelta che, però, non piacerà sicuramente ai telespettatori, che stanno sostenendo il percorso della ragazza. Al contrario di Arianna, Federica sarebbe già riuscita a entrare nel cuore del pubblico. Ma a quanto pare non in quello di Andrea!

L’eliminazione arriva come un fulmine a ciel sereno. Nel corso della registrazione del 13 dicembre, Cerioli decide di chiudere definitivamente la frequentazione con Federica. Il tronista ammette di trovare troppo pesante la ragazza e di non riuscire a immaginarsi insieme a lei fuori dal programma. Parole inaspettate per il pubblico, che era già convinto che la scelta di Andrea sarebbe ricaduta proprio su Federica. A quanto pare, Andrea non crede che la ragazza sia davvero la persona che possa stare al suo fianco fuori dalla trasmissione. Durante la loro ultima esterna, Cerioli avrebbe preferito chiarire i loro problemi. Invece, la corteggiatrice sarebbe risultata troppo pesante. Addirittura Andrea afferma che, secondo lui, Federica preferisce fare la “fenomena”.

Uomini e Donne: Andrea Cerioli elimina Federica, è già finita definitivamente questa conoscenza?

Già da qualche giorno i telespettatori si chiedono come sia possibile che Andrea abbia preso improvvisamente questa decisione. In molti sono sicuri che si tratti di una mossa del tronista per comprendere quanto interesse ci sia davvero da parte di Federica. Oppure semplicemente Cerioli avrebbe capito di non voler continuare questa conoscenza con la corteggiatrice.