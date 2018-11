Uomini e Donne, Andrea Cerioli: che fine ha fatto Sharon Bergonzi

Uomini e Donne, Andrea Cerioli: la nuova vita dell’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi

Durante la sua prima esperienza da tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli conobbe in particolar modo Sharon Bergonzi. L’ex corteggiatrice si accaparrò l’approvazione e l’affetto di gran parte del pubblico. Nel corso dei suoi mesi di permanenza nello studio del Trono Classico, la giovanissima ragazza riuscì a catturare l’attenzione di molti. I suoi modi pacati e sempre molto gentili lasciavano sempre a bocca aperta i telespettatori. Non a caso, dopo un lungo periodo trascorso in trasmissione, la Bergonzi si è ritrovata con un sorprendete e considerevole numero di fan al suo seguito. Oggi, la vita di quella ragazza spesso molto timida è cambiata notevolmente. Sharon è una donna, una moglie e soprattutto una mamma.

Dopo la fine del trono di Andrea Cerioli, Sharon tornò alla sua vita di sempre. La ragazza rimase molto delusa di come andarono a finire le cose con il bel giovane di Bologna. Nelle ultime settimane di trono, l’ex corteggiatrice rivelò davanti a tutta Italia di sentirsi innamorato del tronista. In quel periodo, l’uomo era molto confuso e preferì lasciare il programma di Maria De Filippi senza fare alcuna scelta. In ogni caso, come già saprete in molti, alla fine si fidanzò a telecamere spente con l’altra corteggiatrice, ovvero Valentina Rapisarda. Tale epilogo lasciò un po’ tutti a bocca aperta e anche un po’ perplessi. La Bergonzi non ha fatto fatica a ritrovare l’amore e il sorriso grazie all’uomo che successivamente si è sposata.

Sharon Bergonzi dopo Uomini e Donne: la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli

Sharon si è sposata il 28 Dicembre del 2016 e il 28 Giugno del 2018 è diventata mamma del bellissimo Luigi. Oggi, la Bergonzi è totalmente estranea al mondo delle spettacolo. Nonostante ciò, sono ancora tanti i fan di Uomini e Donne che continuano a seguirla sui social e a sostenerla in ogni suo passo. Una cosa è ovviamente certa: l’ex corteggiatrice non sarà certo una delle ragazze che scendere le scale di Maria De Filippi per andare a corteggiare Cerioli.