Uomini e Donne Andrea da brividi su Arianna. Lei: “Manchi tantissimo”

Uomini e Donne, Andrea da brivido su Arianna: il botta e risposta d’amore. L’ex corteggiatrice: “Mi manchi tantissimo”

Sono ormai lontane le voci di crisi che volevano Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione distanti. La coppia sbocciata a Uomini e Donne è ben salda e innamorata, anche delle proprie imperfezioni come ha dichiarato l’ex tronista nell’ultimo suo post Instagram. Un post che non è passato inosservato e nel giro di poche ore ha fatto il pieno di like (oltre 110 mila) e di commenti, tra cui è spuntato anche quello di Arianna che ha rinnovato la ‘promessa d’amore’ al suo Andrea, scrivendo anche che le manca tantissimo (i due al momento non sono vicini fisicamente).

“Non sono perfetto, ho tantissimi difetti… non li elenco perché potrei non finire più” esordisce Cerioli che chiama poi in causa la fidanzata: “Ti dirò una cosa, non sei perfetta neanche tu, lo sai vero? Però… bisogna pur scegliere qualcuno con cui complicarsi la vita… e insieme ci viene benissimo.” Infine la chiosa romantica: “Ti amo.” Immediata la risposta di Arianna: “Sei un disastro e sono un disastro, ma ti amo da morire! E mi manchi tantissimo. Ci vediamo presto amore.” Chi nutrisse ancora qualche dubbio sull’amore che scorre nella coppia potrebbe finalmente ricredersi. Di crisi sembra proprio che non ci sia alcuna traccia.

Uomini e Donne, Cerioli si confessa: “Avrei voluto un domani mettere in braccio a mia mamma mio figlio”

Di recente Cerioli si è confessato con i fan, rispondendo a diverse curiosità di coppia. Ad esempio quella su un eventuale frutto d’amore in questo momento. “Fra quanto lo vorrei? Domani. Ma credo che non sia uno scherzo… Bisogna che prima sia ok tutto il resto. Perché poi un figlio è per tutta la vita” ha dichiarato l’ex tronista ai propri follower. Spazio anche alla sua famiglia e alla sua amata madre: “Ho avuto una famiglia davvero unica… Ho una famiglia davvero unita. Avrei voluto imparare ancora, avrei voluto un domani mettere in braccio a mia mamma mio figlio, avrei voluto festeggiare il Natale in maniera diversa… Ma questa è la vita. La mia famiglia è sempre stata il mio porto sicuro, tutto quello che sono oggi lo devo solo a loro. Che ci sono sempre stati”.