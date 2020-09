Uomini e Donne, Alex Migliorini si sposa: “Ho detto sì”, proposta da sogno

Alex Migliorini si sposa! L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la proposta dal fidanzato e ha scelto di condividere questo momento con i fan, postando la foto sui social. Una foto che ricorda un po’ quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, perché è stato immortalato proprio l’attimo in cui uno è in ginocchio dinanzi all’altro nel chiedere la mano. Le nuove tecnologie permettono anche questo: avere la foto ricordo del momento della proposta. C’è chi preferisce godersi l’attimo e che resti privato, ma c’è anche chi ama avere un ricordo da guardare e riguardare per ricordare quelle emozioni. E se poi viene fuori una foto come quella di Alex Migliorini e il suo fidanzato, allora è anche giusto postarla! Oltre alla gioia e alle emozioni di quel momento, infatti, a fare da sfondo alla proposta c’è un panorama mozzafiato.

Alex Migliorini si sposa: la foto della proposta del fidanzato incanta il Web

L’ex tronista gay sta trascorrendo qualche giorno di relax con il compagno immerso nella natura. La proposta di matrimonio è avvenuta nello splendido paesaggio del lago di Braies. Le montagne innevate riflesse sullo specchio d’acqua del lago, i due ragazzi sulla punta di un pontile e il fidanzato di Alex Migliorini in ginocchio con l’anello tra le mani. Si riesce a intravedere anche Alex emozionato, con una mano al volto e naturalmente la sua risposta è stata sì. “E… ho detto sì”, ha infatti scritto nella didascalia della foto. La notizia è di questa mattina, per ora Alex non ha aggiunto altro in merito ma è anche giusto che la coppia si goda i primi momenti da promessi sposi. Inutile dire che tra i commenti ci sono le congratulazioni e gli auguri di molti ex volti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alex Migliorini presto sposo: annuncio su Instagram

Dopo aver avuto una breve storia con Alessandro D’Amico, la sua scelta a Uomini e Donne – che ha rivisto a distanza di tempo -, per Alex si sono spalancate le porte dell’amore quasi due anni fa. La sua vita è cambiata radicalmente, non solo dal punto di vista sentimentale. Alex attualmente vive a Milano e lavora come parrucchiere. Lo scorso gennaio ha festeggiato un anno d’amore con il fidanzato e adesso non resta che iniziare a fantasticare e organizzare il grande giorno!