Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini e Alessandro si sono rivisti: la confessione

Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: l’incontro dopo essersi lasciati

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati ormai da molto tempo, ma il gossip di Uomini e Donne del giorno è proprio su loro due. Alex e Alessandro sono stati la seconda coppia gay che si è formata a Uomini e Donne, dopo Mario Serpa e Claudio Sona. Esattamente come è successo a quest’ultima coppia, anche tra Alex e Alessandro l’amore non è decollato e si sono lasciati. Oggi Alex è felicemente fidanzato con un altro ragazzo e sono molto uniti. I due condividono anche la passione per i viaggi e possiamo dire, da ciò che vediamo su Instagram, che viaggiano spesso e volentieri. O almeno appena possono, ecco. Una delle loro ultime mete è stata Barcellona, in Spagna, dove da un po’ di tempo ormai vive proprio l’ex corteggiatore Alessandro D’Amico.

Alex e Alessandro dopo Uomini e Donne si sono rivisti: è successo a Barcellona

Barcellona è una città molto grande, ma forse i luoghi e i locali frequentati dai ragazzi della loro età non sono poi molti. E infatti c’è stato l’incontro. Non sarebbe stato inevitabile, anzi era più difficile incontrarsi per caso che il contrario. Eppure è successo e Alex non ha avuto problemi a raccontarlo a chi glielo ha chiesto. Tra le domande che gli sono giunte su Instagram dai fan nelle scorse ore, una riguardava proprio l’ex fidanzato Alessandro. Nella domanda non è stato fatto il suo nome, chi era curioso di sapere se a Barcellona Alex avesse paura di incontrare Alessandro ha indicato quest’ultimo scrivendo “lui”, proprio tra virgolette. Alex però ha risposto in maniera molto tranquilla.

Uomini e Donne gay, Alex Migliorini confessa: “Ho incontrato Alessandro”

Questa la risposta, e la confessione, dell’ex tronista: “Immagino che per lui intendi il mio ex. Nessuna paura, anzi: ci siamo incontrati, salutati e stop”. Alex ha aggiunto un sorriso a fine risposta, ma il saluto sarà stato veloce oppure avranno scambiato due chiacchiere?