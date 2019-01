Uomini e Donne: Alex Migliorini di nuovo fidanzato? L’indizio che sembrerebbe confermarlo

Alex Migliorini dopo Alessandro D’Amico ha ritrovato l’amore? Per quel che sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne, da quando ha ufficializzato la fine della storia con il suo ex, ha continuato la sua vita da single a Milano. Oggi, però, qualcosa potrebbe essere cambiata nella sua vita. Alex, come molti fan attivi sui social hanno notato, ieri sera si è mostrato in un video (pubblicato su Instagram stories) in compagnia di un altro uomo. Niente di male, sia chiaro, perché il ragazzo in questione potrebbe essere solo un amico. Quello che ha spinto molti a credere che potesse trattarsi di una nuova fiamma, tuttavia, è stato il modo in cui i due sono apparsi. Sdraiati sul letto, a casa e abbracciati sotto le coperte.

Insieme alla coppia (presunta o tale che sia) c’era anche un altro ragazzo che, al contrario dell’uomo misterioso vicino ad Alex, non stringeva tra le sue braccia l’ex tronista. L’intimità e la complicità che Migliorini ha dimostrato di avere con l’altro, dunque, hanno portato i suoi follower a credere che si trattasse del suo nuovo fidanzato. Sarà così? Alex ha finalmente voltato pagina dopo Alessandro D’Amico? Per avere la conferma, probabilmente, è meglio aspettare che sia lui in persona a dire la sua sulla questione.

Uomini e Donne: quando ritorna il Trono Gay? Gli ultimi aggiornamenti

La nuova stagione di Uomini e Donne, nel 2018, è partita senza il Trono Gay. Stando alle ultime anticipazioni il prossimo tronista gay (o la prossima tronista) potrebbero arrivare nel programma questa primavera, ovvero una volta ultimati i percorsi degli attuali tronisti. Al momento, tuttavia, niente di ufficiale è stato comunicato dalla redazione della trasmissione. Per avere conferma di quello che stiamo dicendo, pertanto, non ci resta che aspettare la scelta di Luigi, Lorenzo e Teresa e vedere chi, dopo di loro, prenderà il posto in trasmissione.