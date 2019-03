Uomini e Donne, Alex Migliorini fidanzato: parla l’ex Alessandro D’Amico

Uomini e Donne, Alex Migliorini di nuovo innamorato: dopo l’annuncio sui social ecco come ha reagito l’ex fidanzato Alessandro D’Amico

L’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini si è fidanzato. Dopo la fine della relazione con Alessandro D’Amico, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi, l’ex protagonista del Trono Gay si è di nuovo innamorato. A dare l’annuncio è stato lui stesso ieri. Alex, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme al nuovo ragazzo, ufficializzando in questo modo la sua storia d’amore. La notizia, ovviamente, ha fatto immediatamente il giro del web e si è diffusa a macchia d’olio tra i fan di Uomini e Donne. Tra questi, però, c’è stato chi ha avuto la strana idea di tirare in ballo (dopo tutto questo tempo) il suo ex fidanzato Alessandro, taggando quest’ultimo sotto il post condiviso da Alex Migliorini.

“Ci vorrebbe un like di Alessandro D’Amico sotto sta foto, o una sua visualizzazione nelle storie per avere un po’ di sano trash e qualche dubbio” ha scritto un ragazzo sotto la foto di Alex Migliorini e il suo nuovo fidanzato. Lo scopo? Probabilmente suscitare una qualche reazione tirando in ballo l’ex fidanzato di lui. Quest’ultimo difatti, dopo essere stato taggato, ha allora preso la palla al balzo per dire la sua e mettere le cose in chiaro. “Dovresti solo tacere a augurargli di essere felice” ha risposto l’ex corteggiatore del Trono Gay. In questo modo, dunque, Alessandro ha messo a tacere ogni tipo di gossip sul suo conto, dimostrando di aver dimenticato discussioni e rancori che in passato lo avevano portato a scontrarsi con Alex.

Uomini e Donne Trono Gay, Alex Migliorini volta pagina dopo Alessandro D’Amico: “Preferisco chi ama in silenzio”

“Non amo le dichiarazioni d’amore, le frasi compromettenti, i giuramenti di sangue” ha scritto ieri Alex Migliorini su Instagram confermando, per la prima volta da quando il gossip sul nuovo fidanzato è iniziato a circolare, di essersi di nuovo innamorato dopo Alessandro D’Amico. “Voglio qualcuno che senza di me saprebbe vivere eccome, ma che nonostante questo sceglie di vivere con me” ha poi aggiunto “Preferisco chi ama in silenzio, chi perdona l’imperdonabile, chi ti sceglie nonostante tutto”.