Uomini e Donne, Alessio Campoli presto sul Trono? Lui si sbilancia

Uomini e Donne, Alessio Campoli tronista? Lui accetterebbe la proposta

Dopo Uomini e Donne, Alessio Campoli ha stravolto la sua vita. A raccontarlo è lo stesso ex corteggiatore in una nuova intervista sul Magazine del programma. Il giovane romano, ricordiamo, ha lasciato la trasmissione insieme ad Angela Nasti. La storia tra loro è durata circa 13 giorni e oggi, mentre l’ex tronista è felicemente fidanzata, Alessio è ancora single. Questi per lui sono stati mesi particolari, durante i quali ha dovuto affrontare tanti cambiamenti che l’hanno destabilizzato. In particolare, nella vita privata Campoli ha dovuto fare i conti con alcune perdite: sua nonna e un suo amico. Lo scorso anno ha messo a dura prova Alessio, che in questo momento è alla ricerca della serenità. Il programma non l’ha cambiato, come in molti hanno potuto pensare, ma gli ha solo di ingrandire il suo bagaglio di esperienze. Nel frattempo, l’ex corteggiatore ammette di aver stravolto anche il suo profilo social, ricreandosi un’identità diversa e cancellando le vecchie foto. Al centro del suo interesse, al momento, c’è la musica. Sono diversi i progetti musicali che Alessio vorrebbe realizzare.

Dopo la fine della loro brevissima storia, Campoli e Angela Nasti non si sono più sentiti. “Non c’è stata l’esigenza di continuare a parlare di quello che era accaduto. Non è stato facile affrontare quel periodo ed essere così esposto sotto i riflettori”, dichiara l’ex corteggiatore. Sono davvero tanti i telespettatori che ancora oggi chiedono di vedere Alessio salire sul Trono e diventare così un tronista. E su questo punto, Campoli fa sperare i suoi fan: “Sarei ipocrita a dire che non prenderei in considerazione il trono. Ho vissuto l’esperienza da corteggiatore, quindi perché non farla seduto su un’altra sedia. Non rientra nei miei piani principali, ma perché no?!” Le sue dichiarazioni fanno pensare che, presto, potremmo davvero vederlo seduto su quella poltrona rossa, sebbene questo non rientri nei suoi progetti principali.

Alessio Campoli dopo Uomini e Donne: la donna che vorrebbe al suo fianco

Vedremo Alessio Campoli sul Trono? Lui sicuramente accetterebbe la proposta, anche perché al momento è single. Nessuna delle ragazze che ha conosciuto in questo periodo ha lasciato il segno nella sua vita. Ora, però, l’ex corteggiatore sente il bisogno di avere una donna al suo fianco. Con il tempo, Alessio ha capito che tipo di persona vorrebbe vicino a lui: una donna “matura, umile, acqua e sapone”. Non solo, Campoli ha anche compreso che tra lui e “chi ha vissuto sempre sotto una campana di vetro” non c’è alcuna affinità. Questa intervista può sicuramente dare una speranza al pubblico che vorrebbe vedere Alessio come il nuovo tronista!