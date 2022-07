Alessia Cammarota in confidenza. Su Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne, da anni legata ad Aldo Palmieri (la coppia è sbocciata proprio nel dating show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi), ha spiegato che sta vivendo un periodo particolare. Niente di allarmante ma qualche problemino c’è. Non con il compagno, però. Infatti, per l’ennesima volta, la 30enne napoletana ha allontanato le voci di separazione che sono circolate di recente. Lo ha fatto in modo categorico, spazzando via qualsivoglia dubbio sulla questione. Con Palmieri non ci sono problemi, stop!

UeD Alessia Cammarota in confidenza: stop ai figli, lo stress e la storia con Aldo che prosegue senza intoppi

“Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme”, ha spiegato attraverso alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Ha anche sottolineato di non essere incinta e che non ha alcuna intenzione di affrontare un’altra gravidanza (Alessia è già madre di due bimbi ed ha anche avuto una terza gravidanza, purtroppo interrotta da un aborto spontaneo).

“Sto bene, non sono incinta e, come ho già detto altre volte, non cerchiamo un altro figlio”, ha ribadito per poi aggiungere che in questo periodo ha a che fare con qualche grattacapo: “Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità. Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura“. L’ex volto di UeD non ha aggiunto altri dettagli sulla questione.

UeD, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri più forti delle crisi e delle sventure

Alessia e Aldo sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. L’amore è decollato nel 2014. Il loro cammino comune è stato ricco di soddisfazioni. Tuttavia non è stato nemmeno tutto rosa e fiori. Non sono mancati i periodi difficili. La relazione ha dovuto superare un tradimento da parte di Palmieri spifferato sui social nel 2015. Alessia ha deciso la strada del perdono. C’è poi stato il già citato aborto spontaneo, vissuto nel 2021.

Alessia è nata a Napoli nel 1992. Prima di sbarcare negli studi del programma di Canale Cinque, ha partecipato a Miss Italia, nel 2011. Quindi eccola come corteggiatrice a “Uomini e Donne”. Prima ha fatto la corte a Francesco Monte, poi ha conosciuto Aldo. I due si sono poi sposati ed hanno avuto due figli, Niccolò e Leonardo.