Sono passati otto anni dall’avventura di Alessia Cammarota a Uomini e Donne. Nel programma di Canale 5 la bella napoletana ha trovato il grande amore della sua vita: Aldo Palmieri, dal quale ha avuto i figli Niccolò e Leonardo. Oggi Alessia è un’imprenditrice e influencer e su Instagram ha voluto rispondere ad alcune domande dei follower. In particolare la Cammarota ha replicato a chi non ritiene il lavoro sul web un lavoro serio e faticoso, come tanti altri.

“Come lavoro viene preso sottogamba ma è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro”, ha spiegato Alessia Cammarota su Instagram durante un ask con i fan. L’ex corteggiatrice del Trono Classico ha confidato che a differenza di altri impeghi non ha un solo titolare ma diversi capi, con i quali si relaziona di continuo.

“Lavoriamo con tante aziende, piccole e grandi. Con alcune lavoriamo direttamente, con altre tramite agenzia. Ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi. I lavori vanno presentati con scadenze e mandati in approvazione. Non pensate che sia tutto così facile e semplice, è un vero e proprio lavoro”

Alessia Cammarota ha ammesso di avere una partita iva, di fare regolare fattura e di versare contributi. La moglie di Aldo Palmieri ha aggiunto:

“Non è così semplice e banale come si può pensare. Mi dispiace che venga sminuito. Nessun tipo di lavoro va sminuito, le persone che lavorano vanno sempre rispettate. A prescindere dal tipo di lavoro e da quanto si guadagna al mese”

Insomma, dietro foto e video postati quotidianamente su Instagram c’è tanta fatica dietro e Alessia Cammarota ci ha tenuto a sottolinearlo. La bella 29enne è inoltre un’imprenditrice: sta per aprire un nuovo locale con il marito Aldo Palmieri. In passato la coppia di Uomini e Donne ha gestito per un lungo periodo il Keep Up a Catania, città dove vive da tempo.

Dopo la chiusura di quella attività Aldo e Alessia hanno deciso di aprire un altro locale nel quale lavorerà principalmente Palmieri. La Cammarota è pronta a offrire il proprio aiuto tutte le volte che ci sarà bisogno. L’ex estetista è molto impegnata con la gestione della casa e dei figli ancora piccoli. Durante il periodo della pandemia i due sono andati avanti grazie all’impiego di influencer e ad alcuni buoni investimenti.

“Non siamo miliardari ma non ci possiamo lamentare. Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi”, ha ribadito tempo fa la Cammarota, che ha sempre precisato che il suo lavoro sui social network è ben regolamentato.

Di recente Aldo Palmieri e Alessia Cammarota hanno dovuto fare i conti con la perdita del terzo figlio. Un dramma di cui i diretti interessati non hanno mai fornito troppi dettagli: dopo l’annuncio Aldo e Alessia hanno chiesto a tutti di evitare domande scomode e troppo intime.