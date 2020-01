Uomini e Donne: Alessandro e Veronica verso Temptation Island Vip

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli saranno i prossimi concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip? In una recente intervista, la coppia ha confessato i loro progetti

Una relazione davvero tormentata che ha appassionato milioni di telespettatori affezionati al talk show di Canale 5, Uomini e Donne. Tra le corteggiatrici, Veronica colpì in maniera evidente sia Zarino che il suo “collega” Giulio Raselli. Dopo svariate esterne, la corteggiatrice ligure scelse di proseguire il percorso con il tronista partenopeo. Arrivati al momento della scelta, il colpo di scena: Veronica rifiutò di intraprendere una relazione fuori dagli studi di Mediaset con Alessandro. In seguito, durante la medesima puntata, Maria de Filippi le offrì la seduta rossa. Una volta diventata a sua volta tronista, dopo varie puntate, la Burchielli ammise di pensare ancora ad Alessandro. Il modello campano decise così di partecipare un’ultima volta al talk show per chiarire la situazione con Veronica.

La coppia è pronta a mettere alla prova la loro relazione sull’isola delle tentazioni?

Il reality lo conosce molto bene l’ex tronista Zarino, il quale partecipò come single nell’ultima edizione Nip, facendo perdere la testa a Jessica Battistello. Intervistati per Gossip.it, la coppia ammette di non escludere di poter essere i protagonisti della futura edizione di Temptation Island Vip. “Non escludo niente, sono abbastanza sicura della nostra coppia, non ho timore di metterlo alla prova”, confessa la Burchielli. Anche Zarino si sbilancia: “Forse si, chi lo sa, se ce lo chiedono vediamo”.

Alessandro e Veronica pronti per la convivenza

Tra i vari progetti, gli ex tronisti di Uomini e Donne hanno poi svelato di aver pensato ad una convivenza. Zarino infatti dichiara: “La distanza? Al momento lei ha solo la residenza in Liguria, sta sempre da me. Siamo stati insieme tutto il tempo, sia a Napoli che a Roma. Tra poco credo che ci trasferiremo e andremo a convivere insieme, forse a Milano“. Un lieto fine quindi per i due ragazzi. Veronica infatti descrive il compagno molto giocherellone, premuroso e con una forte personalità. Anche Alessandro spende belle parole per la sua fidanzata: “È molto dolce, cosa che a Uomini e Donne non è venuta fuori. È una ragazza intelligente e dolce, questo mi ha colpito”.