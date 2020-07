Alessandro Graziani, dopo essersi avvicinato a Serena Enardu a Temptation Island e aver corteggiato Giovanna Abate a Uomini e Donne – la tronista però ha scelto Sammy Hassan -, ha ritrovato il sorriso al fianco di una nota sportiva, Letizia Paternoster. Si tratta di una ciclista e pistard originaria del Trentino, nata a Cles il 22 luglio 1999. A testimoniare la nascita della relazione è stata la stessa Letizia che ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia romanticamente l’ex corteggiatore. Il tutto condito con una didascalia esplosiva: “Tutto è una bomba”. Un vero e proprio colpo di scena per i fan del programma di Maria De Filippi se si pensa che fino a pochi giorni fa Graziani lasciava intendere di essere pronto a riprendere i contatti con Giovanna dopo che questa ha chiuso in modo fulmineo la storia con Hassan.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani fidanzato con Letizia Paternoster

Letizia ha da poco compiuto i 21 anni. Figlia di madre italiana e padre italo australiano, è cresciuta a Revò, in provincia di Trento. La passione per il ciclismo le è stata trasmessa dal padre e dal fratello, entrambi cultori dei due pedali. Oltre ad avere passaporto italiano, possiede anche quello australiano. Nonostante la giovane età, Letizia ha già battuto diversi record nelle discipline in cui si è cimentata. Dunque con Graziani condivide pienamente l’amore per le attività sportive. Ricordiamo che l’ex corteggiatore di UeD è un pallavolista professionista, alto 1,93 cm. In tv, come sopra accennato, si è fatto notare sia a Temptation Island Vip 2 sia nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro volta definitivamente pagina

Sembra ormai certo che Graziani abbia definitivamente voltato pagina per quel che riguarda Giovanna Abate, tanto inseguita nel programma. Alla fine lei ha però scelto Sammy Hassan. Scelta che si è rivelata non del tutto felice. La storia ha avuto breve vita. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex tronista e Sammy hanno annunciato la rottura. Una notizia che era nell’aria da settimane e che era più che attesa. Secondo la versione della Abate la relazione non sarebbe decollata per colpa del corteggiatore che non si sarebbe impegnato concretamente per dare una chance alla frequentazione.