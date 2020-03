Uomini e Donne, il 26enne Alessandro Cannataro positivo al coronavirus

Il 26enne Alessandro Cannataro (ex corteggiatore di Uomini e Donne al trono di Sara Affi Fella ed ex Temptation Island) positivo al coronavirus: “Risultato tampone poco fa, sono stato molto male”

Alessandro Cannataro, ex corteggiatore al trono di Uomini e Donne di Sara Affi Fella (2018) ed ex tentatore di Temptation Island (2019), è risultato positivo al Coronavirus. Lui stesso lo ha reso noto, attraverso un post veicolato sul suo profilo Instagram, in cui ha messo in guardia le persone che ha frequentato di recente. Inoltre, ha fatto sapere di aver effettuato il tampone ieri e di aver ottenuto l’esito oggi, dopo essere “stato molto male”. Il ragazzo è un calciatore e cantante ed è nato a Mariano Comense il 20 aprile 1993. Ha origini materne spagnole (sua mamma è iberica).

“24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”. Questo il post di Alessandro Cannataro. A colpire la giovane età, l’ex corteggiatore ha infatti 26 anni e il suo caso, una volta di più, prova che il coronavirus, seppur mette a maggior rischio le persone anziane, non fa ‘selezione’ in base all’età.

Uomini e Donne, incubo finito per l’ex tronista Leonardo Greco, positivo al Coronavirus: dopo essere stato dimesso dall’ospedale prosegue le cure a casa

Nei giorni scorsi, sempre guardando all’universo di Uomini e Donne, si è saputo del contagio dell’ex tronista Leonardo Greco. Dopo giorni di ospedale, oggi l’uomo si sta riprendendo ed è stato dimesso. “Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!”, ha scritto sui social Greco, il quale ha poi precisato di non aver interrotto le cure ma di dover continuare la terapia presso la sua abitazione.